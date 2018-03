Trono Over, l'ultima confessione dell'ex dama Anna su Giorgio Manetti

Anna Tedesco, la dama bionda del Trono Over di "Uomini e Donne" ha concesso un’intervista alla rivista "DiPiù" diretta da Sandro Mayer: “Vivevo nel lusso, ma ho lasciato mio marito perché era geloso e aggressivo. Giorgio? Mi ha deluso, non ha detto la verità, ma se mi volesse come compagna di vita dovrebbe dirmi la verità”.

La dama di Gubbio ha lasciato la trasmissione dopo le reiterate accuse di essere “amica di letto” di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani. “Ricordo come fosse ora quando Gianni Sperti ha detto per la prima volta in studio che secondo lui, Giorgio ed io eravamo amici di letto - ammette Anna al giornalista Rolando Repossi -. Giorgio non l’ha fermato, ha sorriso, non ha fatto nulla per proteggerci e mi ha deluso. In quel momento ha deciso di sfruttare la nostra amicizia che effettivamente è maturata all’esterno della trasmissione ma che non si è mai trasformata in amore. Ha scelto che i riflettori continuassero a illuminare il suo bel sorriso”. Poi attacca: “Da quando ha capito che la sua storia con Gemma sta perdendo colpi, ci sono state occasioni in cui ha cercato di far passare la nostra amicizia per altro. (…) Cerco davvero l’amore e non sarà Giorgio a fermarmi…”.



Anna racconta anche del suo difficile e doloroso passato: un marito ricco che l’amava tantissimo e le dava tutto, una villa con piscina e campi da tennis e la nascita di un figlio. Le cose però sono cambiate, il marito è divento geloso in maniera ossessiva e aggressivo. Grazie all’incoraggiamento del figlio, la dama ha trovato la forza di separarsi e ha ricominciato da zero: “Ho iniziato a lavorare in hotel chiedendo aiuto a un’amica. Facevo le camere e preparavo le colazioni”. A “Uomini e Donne” è arrivata nel 2015 tramite il figlio Michael: Giorgio la guardava con insistenza e hanno deciso di conoscersi, ma non è scattata l’alchimia: “Lui ama le donne bionde e con gli occhi azzurri, non gli sembrava vero che fosse arrivata una che avesse tutti i canoni per piacergli. Però non è scoccata la scintilla e siamo diventati amici. Lo siamo stati per davvero fino a poco tempo fa quando lui ha deciso di cambiare strada”. “Quando ha lasciato intendere che vi amate?” domanda il giornalista. “Esatto, non ha detto la verità e io non posso fidarmi di chi non dice il vero”. E se Giorgio la corteggiasse ufficialmente? “Non ci ho mai pensato. L’ho sempre visto come amico (…) il fatto che mi cercasse mi lusingava ma aveva bisogno di me come amica. Se oggi decidesse di avere bisogno di me come compagna di vita, basterebbe che me lo dicesse. Però, ripeto, non ci ho mai pensato…”.