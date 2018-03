"Mowgli. Il disco della Giungla", l'album di Tedua è il disco più venduto in Italia

Il nuovo album di Tedua "Mowgli - Il disco della Giungla" (Sony Music), raggiunge il primo posto della classifica ufficiale dei dischi più venduti in Italia FIMI/GFK. Inoltre, da oggi è in rotazione radiofonica “Acqua” (Malpensandoti), nuovo singolo estratto dell’album Mowgli, ispirato al celebre brano “Malpensandoti” di Dargen D’Amico.

Il brano è inserito tra le 14 tracce della versione standard di Mowgli (16 sono, invece, i brani della deluxe), un racconto che include capitoli di sopravvivenza e rivalsa in una storia in cui il cucciolo d’uomo affronta la giungla e si prepara a conoscere la civiltà umana, accompagnato da un flow più che mai riconoscibile. Tutti i brani del disco sono stati scritti da Tedua, affiancato nella produzione dal suo fidato Chris Nolan, capace di dare vita ad un suono autentico e ben definito. Classe 1994, il Mowgli del rap italiano, dalla periferia di Genova, è arrivato a Milano con il desiderio di riscatto da una vita che l’ha messo alla prova sin da piccolo. Trova la sua rivincita nella boxe, nelle strofe che scrive e nelle battaglie di freestyle, arrivando a definire un flow unico nel suo genere. Il suo vissuto personale si trasforma in rima e conquista il pubblico con la sua identità.