È ufficiale: Barbara D’Urso è la nuova conduttrice del Grande Fratello Nip (non important person). Il reality di Canale 5 andrà in onda a partire da lunedì 23 aprile, un mese dopo la chiusura dell’Isola dei Famosi. A dare l’annuncio il sito davidemaggio.it.

La conduttrice di "Pomeriggio5" e "Domenica Live" voleva fortemente un programma in prime time e aspettava l’occasione giusta. L’incontro decisivo con il direttore Rastelli è avvenuto venerdì scorso. Barbara D’Urso torna alla guida del reality show a distanza di 12 anni dall’ultima edizione che ha condotto e prima di cedere il timone ad Alessia Marcuzzi. La quarta edizione, vinta da Serena Garitta, segnò il record d’ascolti: oltre 8 milioni a ogni puntata. Barbara D’Urso accetta la conduzione dopo il rifiuto in extremis di Barbara Palombelli. Per dare vitalità al Grande Fratello degli sconosciuti ed evitare un flop, la decisione sembra caduta sulla conduttrice giusta.