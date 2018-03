Tutta la verità di Loredana Lecciso su Al Bano: “Restiamo insieme solo per i figli”

A Domenica Live, nuova intervista esclusiva a Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano ammette che non è un periodo facile e rende la pariglia ad Al Bano: “Gli sono grata e gli voglio bene perché mi ha dato due figli stupendi. Il post di Romina? Io non l’avrei fatto, è stata superficiale. Ho dato mandato ai miei legali”. Ma non chiarisce se l’ha querelata o no.

Loredana Lecciso è un caso buffo assai. È capace di parlare mezz’ora senza dire niente (di proposito) con l’aria di chi sta svelando il terzo segreto di Fatima. La camminata è studiata, pende lievemente sulla sinistra, collo e volto compreso ché il selfie si fanno sempre di sguincio, i capelli biondissimi e liscissimi non sono mai semplicemente piastrati, ma passati sotto una pialla da falegname. Il bel volto di una volta ha ceduto il posto a un viso in PVC, gli occhi sono di un grigio sospetto.

Barbara D’Urso è stata un’amica “egoista” perché in tanti anni non le ha ancora insegnato come si sta di fronte a una telecamera SENZA TOCCARSI I CAPELLI. Avanti, indietro, a destra, a sinistra, su e giù. “Sto bene. Ci sono stati tempi migliori e tempi peggiori. Al Bano sapeva che stavo andando a Pavia. Dopo due mesi sono rientrata a Lecce. Inzzzomma non è stato un periodo semplicissimo, però come dire nella vita arrivano dei temporali, degli uragani… la pausa Pavia si sta protraendo, questo per me è un periodo di riflessione, di piacevole solitudine. Sono in una fase in cui sto facendo i conti con me stessa e sto analizzando un po’ tutto. Ci sono stati momenti di rabbia da parte di tutti, momenti come dire, non serenissimi. Adesso sto analizzando tutto ma mantengo fermi i miei affetti”, “Chi sono?”, “I miei affetti, cioè la mia famiglia, i figli, Al Bano”.

La Lecciso è in video e nel riquadro piccolo ci sono Al Bano e Romina Power perché il matrimonio Carrisi è un menage a trois. Barbie manda in onda il video di Capodanno in cui Romina cercava Al Bano per un bacio e la Lecciso caustica: “Mi fa tenerezza, no? Un voler rivivere ciò che è stato, no? Purtroppo il passato non ritorna, no? Io vorrei rigustare anche 10 minuti della mia infanzia ma non si può” e la D’Urso: “Chi dei due vuole rigustare il passato?”, “Mahhh, il passato ha sempre un sapore nostalgico. Uhhmm… chi…. Forse in genere c’è questa voglia. C’è una ricerca d’affetto che è anche lecita da parte di Romina Power”. Loredana sembra il Dalai Lama tanto è calma (o forse preparata): “Da donna fa anche un po’ tenerezza per certi versi. Non mi ha dato fastidio vedere queste immagini”. Dietro le insistenze della conduttrice, si fa uscire: “No, semmai potrei trovarlo poco coerente con delle scelte fatte. La vita va avanti, potrei trovarlo irrispettoso verso le scelte dell’ex compagno, magari sì, ma voglio stendere, come dire, un velo di comprensione verso chiunque. Non spetta a me giudicare, io rispondo delle mie azioni”. Ghandi in confronto era un guerrafondaio.

Poi ripete di essere in pausa di riflessione utile a ritrovare i suoi equilibri: “Direi una stupidaggine se dicessi che è un periodo sereno e tranquillo. Se sono tornata a Cellino? Mi è capitato, Al Bano non c’era ma ricarico le batterie a Lecce. Mi sto rigenerando. Non voglio dare colpa a persone che fanno il loro gioco, gioco nel senso simpatico del termine (e questa è una novità lessicale, nda)”.

Barbara D’Urso è costretta a usare le tenaglie per tirar fuori frasi di senso compiuto: “Sono mesi che non vi vedete con Al Bano”, “Con lui, come dire, condividiamo l’obiettivo comune della nostra vita e sono i nostri figli. Importante è il rispetto”, “Allora nella vostra crisi c’entra Romina?”, “Non do la colpa a terze persone. Romina fa la sua vita, come dire, non lo so, potrebbe apparire come se avesse avuto dei dubbi sul suo operato passato. Da donna mi dispiacerebbe molto, però nessuno può tornare indietro nel tempo. Nemmeno lei”.

Sull’incontro in albergo a Milano: “Ti ripeto, siamo molto uniti, siamo una squadra e abbiamo degli obiettivi molto chiari, comuni e lineari. Io e Al Bano siamo un’unica cosa, perseguiamo il grande obiettivo della nostra vita che è, come dire, portare a termine la nostra missione di genitori”.

Sul post scritto da un account fake sulla gravidanza di Cristel e ripreso da Romina Power, è finalmente concreta: “Io quel post non l’avrei certamente pubblicato. Doveva verificarne prima la veridicità perché si rischia di fare delle brutte figure, delle figure grossolane. No, io non l’avrei pubblicato. E’ un episodio che mi ha fatto stare molto male, mi dispiace tanto. Ho dovuto difendermi perché mi era stata sottratta l’identità”.

La D’Urso: “Hai fatto azioni legali contro Romina?” e la risposta è vaga: “Ehm, purtoppo ho dovuto, come dire, farmi consigliare, adesso…inzzzomma, era doveroso tutelarmi”, “Quindi l’hai querelata?”, “Inzzzomma, ripeto, non mi occupo io di questo, a ogni azione c’è una rezione… Ti ripeto io non avrei mai fatto una cosa del genere, sia che fosse stata vera sia che non lo fosse stata. Mi ha ferito, ma mi ha reso molto felice Al Bano, mi ha telefonato e mi ha avvisato dello scritto falso. Hanno rubato la mia immagine e identità scrivendo frasi che non mi appartenevano e presenterò denuncia contro ignoti. Detto questo, Al Bano non ci ha creduto nemmeno per un attimo. Romina è stata superficiale, sì è stata superficiale. E’ caduta con tutte le scarpe in questo tranello che le hanno teso”.

Barbara le ricorda che Al Bano e Romina sono in Germania e Loredana: “Uhn, boh, forse, sì se le date del concerto in Germania sono queste”, “Perché le hai consigliato di vestirsi di nero?” provoca la D’Urso e quella fa la gnorri: “Io amo il nero, non è televisivo ma è bello e poi mi pare che smagrisce. Te non vorresti un paio di kg in meno?”



L’ultimo quesito: “Tornerete insieme tu e Al Bano?”, “Che domanda. Il mio problema non è tornare o no con Al Bano, il mio problema è stabilire o mantenere un rapporto di grande amicizia e rispetto”, “Sì va be’ ma lo ami?” e Loredana si leva un sassone dalla scarpa: “Io voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento amo principalmente me stessa. In questo momento prevale l’amicizia, un sentimento forte. Voglio un gran bene ad Al Bano e gliene vorrò sempre. Gli sarò sempre grata perché mi ha dato due figli stupendi come potrei non volergli bene?”. La stessa risposta che diede il cantante in un’intervista di due settimane fa.