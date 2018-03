Sarà in radio e nei maggiori digital store "Denuncialo", il nuovo progetto discografico di Andrea Febo che torna nelle vesti di cantautore dopo aver firmato, tra gli altri, il testo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018 “Non mi avete fatto niente”, interpretata da Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

Il progetto, prodotto da Massimo Castracane, con la direzione artistica di Umberto Iervolino, composto da un nuovo singolo e da un video speciale, nasce a sostegno dell’omonima campagna sociale di sensibilizzazione di SolariaLab, “Denuncialo”, rivolta a tutti coloro che subiscono ogni genere di violenza e non hanno il coraggio di denunciare gli aggressori per i più diversi motivi.

È un brano pop rock con incursioni rap, in cui si contraddistingue lo stile incalzante e intenso dell’autore. Un ritmo che cresce con un ritornello aperto e ad effetto, che si rivolge alle vittime di violenza con l’esplicita preghiera di denuncia come azione per dire stop agli abusi. Così come nella sua cifra, Febo, usa un linguaggio definito quanto evocativo e invita a scegliere tra il rispetto di sé e la sofferenza perpetuata dal silenzio alle violenze subite.

“'La violenza è semplice; le alternative alla violenza sono complesse' diceva Friedrich Hacker, psichiatra austriaco, aggiungendo – ha sottolineato Andrea Febo - che una valida alternativa ad una violenza subita è la denuncia, motivo che mi ha spinto a scrivere il brano”.