Più che la danza scende in pista l'amore. La tredicesima edizione di "Ballando con le stelle" è quella di allievi e maestri che fanno coppia anche fuori dalla sala e rischia di essere ricordata come la più chiacchierata nella storia del gossip. Sono tre i concorrenti del talent show di Milly Carlucci ad aver scaldato muscoli e cuore: è confermato il feeling tra l’attore Alessandro Morra e la maestra Sara Di Vaira. La bella modella romena Cristina Ich ha conquistato il ballerino Stefano Favilla. E l’influencer Giaro Giarratana ha fatto colpo sull’insegnante Lucrezia Lando.

Questione di feeling

Ad aprire le danze è il paso doble di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. Piacciono. La maestra ha un debole ufficiale per l'allievo. "Siamo single e non dobbiamo rendere conto a nessuno fuori, possiamo lasciarci andare ed emozionarci" racconta Sara Di Vaira nell'intervista prima dell'esibizione. Carolyne Smith contesta solo l'eccessiva tensione muscolare di Morra e Canino chiede informazioni sul test di gravidanza: "È negativo" scherza la maestra che sta al gioco e ribatte a Mariotto che "l'ansia da prestazione la provoca Morra a lei e non il contrario". Ivan Zazzaroni è entusiasta e dà il voto più alto (7) mentre l'opinionista Sandro Mayer benedice la coppia (in tutti i sensi).

Slegata è più bello

Tocca a Stefania Rocca e Marcello Nuzio che stavolta si cimentano (senza corde) in un tango. La scelta di "Chicago" piace a Fabio Canino. Ricevono i complimenti dell'esperta Carolyne mentre Zazzaroni commenta: "i miracoli di Ballando, l'abbiamo slegata". Anche Selvaggia Lucarelli è soddisfatta: "Ti sei mangiata la scena". E le frecciatine contro le precedenti attrici "aspiranti ballerine" con cui ha avuto a che fare si sprecano (sulle spalle pare indossi un arco). Anche Mariotto alla fine si convince: tutti 7 (dagli esperti) e poi due 6.

Colpito e affondato

È tempo di salsa con Amedeo Minghi e Samanta Togni, la coppia che sabato scorso ha aperto ufficialmente le danze del talent show. Minghi "affonda" nel confronto con la Togni: tra i giudici c'è chi sostiene che il cantante non sia tempo ma l'esperta Carolyne smentisce: "Il ritmo c'è, semmai non sono coordinati i passi". Lui ribatte ai commenti e la Lucarelli è benevola: "Rispondi e inizi a piacermi come il contestatore della giuria". Poi scherza ancora: "Anche perché gattino annaffiato che miagolerà te lo devi far perdonare". "Ma se la sanno tutti a memoria" risponde il cantante "ferito". "La salsa è una cattiveria degli autori" ribadisce Zazzaroni. Il colpo di grazia lo dà la maestra Samanta che definisce l'esibizione "dignitosa" e invece di aiutarlo spara sulla croce rossa. Minghi è avvilito ma Milly Carlucci gli ridà una speranza quando ricorda che c'è comunque il voto da casa e quello social (il cuoricino sul profilo ufficiale Instagram del talent show).

Dai piedi agli occhi

Piace il freestyle lento di Akash e Veera Kinnunen. Tutti d'accordo sul miglioramento ma anche sulle doti della grande ballerina che ha accanto. "Veera capisce dove lavorare e tirare fuori il talento". Mariotto si divide in due: "Da un lato si perde ma poi mi piace perché succede". Solo la Lucarelli lo boccia con una grave insufficienza (4) e parla di "colleghi generosi". Sul tavolo la famigerata polemica sugli occhi: veri o finti? L'aspirante ballerino nega qualunque tipo di intervento chirurgico e la Carlucci assicura: "Sono i suoi e sono bellissimi".

La peggiore

L'esibizione di Eleonora Giorgi e Samuel Peron è la peggiore della serata tant'è che precipita in ultima posizione nella classifica. La Lucarelli è spietata: "Qui dentro sei quella che balla peggio". Anche se per la criminologa Bruzzone l'attrice ha fatto dei progressi notevole dal punto di vista psicologico. "L'energia c'è" dice. Ma è insufficiente per tutti.

Il carisma non basta

Torna in pista il freestyle lente con Don Diamont e Hanna Kartunnen che interpretano il fantasma dell'Opera. Dopo gli infortuni della scorsa settimana un nuovo dolore alla schiena affligge Bill Spencer di Beautiful. Tutta colpa delle prese ma l'attore non si arrende mai. Tutti d'accordo per la presenza carismatica in pista ma deve migliorare i movimenti. Insufficiente solo per Zazzaroni e Canino

Ridere per non ballare

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale premiati per la simpatia. In giuria esplode la polemica dopo che Canino gli dà 7 sottolineando l'allegria che sprigiona la coppia. "Sei una paracula" commenta senza mezzi termini la Lucarelli.

Passione dentro e fuori

Giaro Giarratana col freestyle lento fuga ogni dubbio: con la maestra Lucrezia Lando sono una coppia in pista ma anche fuori. Tra i due è sbocciata la passione e Mariotto plaude. Per la Lucarelli il blogger ha finalmente tirato fuori il carattere. "Fantastici" commenta Carolyne Smith. E per loro è un trionfo: solo 8 e 10.

Ballo coi maschi e polemiche

Col boogie di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si accende la giuria di "Ballando con le stelle". Ed esplode il caso. A sollevarlo è Ivan Zazzaroni che mette in dubbio l'estetica del ballo: se in pista danzano due maschi non c'è perché non sono una coppia. Il giudice non vuole votare e scoppia la polemica. Lo stesso Todaro interviene e sottolinea che non deve giudicare il sesso della coppia ma la performance. Alla fine però la paletta segna uno zero. Per dispetto Canino aumenta il suo giudizio e dà un 10. La Lucarelli li promuove con un 7 (ma minaccia lo zero se il costumista indosserà una giacca stilizzata pure con la faccia della giornalista). Per Carolyne Smith è sufficiente e Mariotto alza un bel 5.

Se son rose fioriranno

Sale la temperatura con Cristina Ich e il maestro Favilla quando va in scena la performance della seconda coppia di "Ballando con le stelle" che è finita sulle copertine di gossip. Non deludono e replicano il successo della prima esibizione: plaude Zazzaroni ("Ecco l'estetica del ballo" dice paragonandoli ai colleghi Ciacci e Todaro); la Smith si complimenta per i piedi ("Sembrano quelli di una vera ballerina"); solo la Lucarelli (e non si sa il perché) molla un sonoro 4. Non mancano le battute sulle foto che immortalano la coppia mano nella mano ("si allenano anche fuori"). Ma la Ich non la prende bene.

Ballerino (non) per caso

Semplicemente perfetti. Il paso doble di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli è un successo. "Chapeau" dice Carolyne Smith all'attore di "Montalbano". La Lucarelli traduce per il popolo: "Me cojoni". Per la criminologa Bruzzone sono la coppia migliore in pista: "Trasmettono tutta l'energia, sono la coppia più forte per sintonia e complicità". Perfino Mariotto fa i complimenti e la Tripoli lo bacia. Solo 8 e 9.

Se c'è il bacino...

Francisco Porcella è un portento e cavalca la pista da ballo come le sue onde. "Sei il surfista della porta accanto" dice Mayer mentre la Lucarelli gli perdona il risvoltino perché "balli talmente bene"... E gli chiede di portarla alle Hawaii dove Pocella abita quando non è in giro per il mondo a sfidare l'oceano con la tavola.

Il riscatto

Chiude la gara della serata la baciata di Gessica Notaro in coppia con Stefano Oradei. Solo 9 e 10 perché la modella è una ballerina incredibile. "Hai smosso gli ormoni di tutti stasera" confessa la Lucarelli. Ma il complimento più bello glielo fa il suo maestro: "Io le insegno due passi ma lei ad apprezzare la vita tutti i giorni".

Incanta e stupisce l'esibizione dell'ospite d'onore, il mago Silvan ballerino per una notte. Solo 10 e tanti applausi.

La classifica

L'ultima è Eleonora Giorgi, al primo posto Gessica Notaro. Il tesoretto social va per la seconda volta consecutiva a Giaro Giarratana che conquista così il podio. Il colpo di scena arriva però con l'altro tesoretto, quello che Sandro Mayer regala a Nathalie: l'attrice sale a quota 71 punti e balza in prima posizione.

Passano alla terza puntata Porcella-Kuzmina, Notaro-Oradei, Bocci-Tripoli, Morra-Di Vaira, Cristina-Favilla, Guetta-Di Pasquale, Giarratana-Lando, Akash-Kinnunen, Minghi-Togni, Ciacci-Todaro e Giorgi-Peron (salvi per miracolo). Lo spareggio finale è tra Don Diamont e un'incredula Stefania Rocca che alla fine, a sorpresa, ce la fa ed elimina l'attore di Beautiful.