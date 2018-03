Chirurgia o lenti a contatto, sul caso occhi Selvaggia Lucarelli dà il colpo ad Akash

Talmente belli da non esseri veri. È esploso così sui social il caso sugli occhi azzurrissimi di Akash Kumar, il modello indiano che, in coppia con Veera Kinnunen, ha stregato il pubblico di "Ballando con le Stelle" al punto che il concorrente si è dovuto addirittura giustificare in diretta durante il talent show

A difendere il modello 27enne anche Milly Carlucci che ha assicurato l'autenticità di quello sguardo incredibile. Ma il dubbio resta comunque: i suoi occhi sono davvero di quel colore oppure porta delle lenti a contatto? C’è persino chi ha ipotizzato che il giovane sia ricorso alla chirurgia estetica. A dare il colpo di grazia ad Akash, che nega le accuse, alla fine è stata Selvaggia Lucarelli, giudice di "Ballando con le stelle" che su Twitter (durante la diretta) ha cinguettato: