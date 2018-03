"C’è Posta per Te" ancora re degli ascolti del sabato sera. Il people show di Maria De Filippi, il cui orario d’inizio è stato ampiamente anticipato rispetto a quando non c’era concorrenza Rai (21.10 contro 21.45) ha fatto registrare il 26,1% di share per 5.267.000 spettatori, mentre "Ballando con le Stelle" ha raccolto 3.645.000 spettatori pari al 19,3% nella fascia che va dalle 21.53 alle 00.45 e "Ballando…Tutti in Pista" (dalle 20.35 alle 21.48) ha conquistato 4.082.000 pari al 17% di share.



Il programma della De Filippi a distanza di 20 anni non conosce le rughe e le smagliature del tempo, forte di un racconto molto vicino alla soap opera. Bene anche Ballando con le Stelle che fa il massimo con il budget a disposizione grazie anche alla bravura nel rinnovare il cast inserendo temi d’attualità in grado di suscitare la curiosità del pubblico.

In casa Rai, gli episodi di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai 2 hanno ottenuto rispettivamente 1 milione 293mila spettatori (5.2 di share) e 1 milione 68mila (4.5 di share). Su Rai3, la puntata di Presa Diretta ha interessato 1 milione 4mila spettatori (4.3%), mentre, in access prime time, sempre su Rai3, il programma "Le parole della settimana" ha ottenuto 1 milione 634mila telespettatori e lo share del 6.8. Da segnalare su Rai1 i buoni ascolti di Linea verde (2 milioni 213mila telespettatori e il 12.4%) e di Linea Bianca (2 milioni 69mila con il 11.1 di share), mentre nel pomeriggio Il Sabato italiano che nella seconda parte ha registrato 2 milioni 172 mila e il 14.3 di share.

Sempre ottimo seguito per il preserale della rete ammiraglia: "L'Eredità" ha raggiunto i 5 milioni di telespettatori (4milioni 970 mila e il 24.8 di share). Grande seguito su Rai2 per la splendida impresa di Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo, gara seguita in media da 1 milione 278mila spettatori e il 7,8 di share. Bene anche l'informazione sportiva su Rai2: "Dribbling" ha raccolto il 5.3% di share con 1 milione 48mila telespettatori, "Novantesimo Minuto Serie B" in onda alle 18.11 ha realizzato 787mila spettatori con il 5% di share e in seconda serata "Il Sabato della DS" ha totalizzato 705mila telespettatori (3.7%). Nel complesso le reti Rai si aggiudicano l'intera giornata con 4 milioni 63mila telespettatori e il 34.4%.