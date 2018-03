Tiziano Ferro ha avuto un figlio? La foto con il neonato fa impazzire il web

Tiziano Ferro è diventato papa? Un tenero scatto del cantante con un bambino in braccio postato su Instagram ha creato scompiglio sui social. "La meraviglia assoluta", il commento alla foto in bianco e nero. La pop star di Latina è in America per lavoro ma l'anno scorso aveva annunciato: "Se sono in America è anche perché voglio un figlio, e lo voglio anche da solo". È quindi possibile che Ferro abbia raggiunto il suo obiettivo, magari con la tecnica dell'utero in affitto.

"Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero (...) Anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno", aveva detto in un'intervista a Vanity Fair.