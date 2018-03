Francesco Monte e Paola Di Benedetto, le rivelazioni hot dopo l'Isola dei Famosi

Francesco Monte e Paola di Benedetto, i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a "Verissimo" che andrà in onda domani pomeriggio dopo "Amici" di Maria De Filippi. La modella vicentina ha rivelato: "Il primo bacio in Honduras non è stato ripreso dalle telecamere".

Paola era una concorrente forte ma ha mollato: “Non ce la facevo più a stare sull’isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco” ha dichiarato a Silvia Toffanin. E ancora: “Durante il viaggio di andata verso l’isola evitavo Francesco, ma nei primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sull'isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli. Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori”.

Dunque, non era stato solo quel bacio notturno, c’era stato di più ed ecco perché la ragazza insisteva a dire che il rapporto era nato spontaneo e sentiva la mancanza dell'ex tronista. Inevitabile la domanda sul "canna-gate" che ha costretto Monte a ritirarsi dall’Isola dei Famosi: “Non sapevo nulla. L’abbiamo visto allontanarsi con la barca, ma non sapevamo che non sarebbe più tornato. Quando sono rientrata in Italia, mi ha contattato. Lunedì ci siamo visti (come testimonia il selfie, nda). Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi”. Ma la Toffanin ama il lieto fine e ha sorpreso la Di Benedetto con l’arrivo di Francesco Monte: “Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata – ha scherzato il modello -. È stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino. La nostra frequentazione continua. Per il momento prendiamo le cose come vengono. Come sto dopo il caos del “canna-gate”? Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno”.