Cosentino vola a 15 mila copie: successo per il libro dell’ex nuotatore diventato infoimprenditore

L’ex nuotatore, dalla carriera interrotta, festeggia un grande trionfo: il suo libro “Basta rompere!” (Createspace Independent Pub) ha raggiunto le 15 mila copie vendute. In giorni drammatici, visti i dati della disoccupazione giovanile in Italia, la storia di Mik sembra una favola. Mik Cosentino, classe '86, noto per i suoi trionfi in vasca (ha vinto 4 titoli italiani assoluti, ha gareggiato nella nazionale agli Europei di Trieste 2005, agli Europei di Eindhoven 2008, 5 volte campione italiano assoluto e medaglia di Bronzo nei 200 farfalla ai Mondiali Universitari di Bangkok nel 2007), a causa di un infortunio, come spesso succede agli atleti, ha visto finire bruscamente la sua carriera di nuotatore.

Ancora giovanissimo e pieno di energie, non si è dato per vinto e si è tuffato a capofitto in una nuova avventura, studiando in maniera approfondita il network marketing. E’ caduto e si è rialzato più forte di prima, pronto a condividere la sua esperienza con chi cercasse, come lui, la propria strada nella vita. E’ cresciuto tanto da fondare l’Accademia del Network Marketing, organizzando corsi per spiegare il proprio metodo e ha scritto un libro “Basta rompere!”, nel quale illustra gli 11 passi fondamentali per avviare un’azienda di network marketing, un metodo attraverso il quale utilizzare le risorse del web per potenziare l’attività di vendita (di prodotti o di servizi), generando un’entrata costante di clienti e sviluppando un network di distributori.

I suoi sforzi sono stati premiati dalla Rete, con riconoscimenti internazionali e tangibili. Nel corso di tre anni ha creato un impero da oltre 3 milioni di euro. Ha attirato l’attenzione dei maggiori players del settore, tanto che a ottobre uscirà un suo nuovo manuale sul tema business online, edito da Mondadori. Oggi Mik ha vinto il suo nuovo oro: non in vasca... ma in Rete!