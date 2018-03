Francesco Monte va da Costanzo. Anzi no: giallo sull'intervista rinviata senza data

Francesco Monte di giallo in giallo. Dopo il "canna-gate" dell'Isola dei Famosi, spunta quello sulla sua partecipazione al "Maurizio Costanzo Show". Le nuove puntate dello storico programma di Costanzo dovevano partire l’8 marzo e a inaugurare la nuova stagione c'era Francesco Monte con il padre Angelo. L’ex naufrago più chiacchierato da due mesi a questa parte, su consiglio dell’avvocato, non ha rilasciato interviste e non ha partecipato a salotti tv con gente "che ha peli di cinghiale sullo stomaco". Ha accettato solo due interviste: una a Verissimo e una a un settimanale di gossip. Dunque c’era e c’è molta attesa intorno alla sua partecipazione al MCS perché è impossibile che Maurizio Costanzo non svisceri l’argomento e non ponga domande dirette a Monte su quanto avvenuto in Honduras (si può essere d’accordo o no con il giornalista, ma la sua autorevolezza è fuori discussione).

Tuttavia, la messa in onda è prima slittata dall’8 al 15 marzo e poi è stata rinviata senza data. I promo che pubblicizzavano il ritorno del Maurizio Costanzo Show sono stati cambiati: da "Francesco Monte ospite della prima puntata giovedì 15 marzo in seconda serata" a "Prossimamente torna il Maurizio Costanzo Show". I motivi possono essere diversi, però va ricordato quanto Eva Henger ha dichiarato pochi giorni fa a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia: "Non ho più sentito Francesco Monte, ho visto che va da Costanzo e abbiamo scritto anche noi per farci invitare così si fa un confronto diretto. Costanzo è una persona seria che cerca la verità. Vediamo". L’intromissione della Henger (e del suo avvocato) ha modificato il palinsesto? Non resta che aspettare la prima puntata del Maurizio Costanzo Show.