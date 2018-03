Dopo la piazzata Alessia Marcuzzi nei guai, la conduttrice dell'Isola dei Famosi a rischio?

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi avrebbe lasciato degli strascichi ai piani alti di Mediaset. La piazzata di Alessia Marcuzzi è stata duramente criticata dai social: sono arrivati a quota 12.000 i commenti sotto il profilo Instagram della conduttrice che, in maniera più o meno educata, le fanno sapere di non aver apprezzato l'aggressione verbale a Eva Henger con lo studio a fare il tifoso da curva. Da allora, la presentatrice si è chiusa nel silenzio, mentre voci provenienti dai corridoi Mediaset facevano intendere di una possibile sospensione del programma.

Lunedì notte, un giornalista ben informato ha twittato: “Alessia Marcuzzi rischia sospensione programma, il direttore di rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger”. In verità, oggi l’ipotesi non sembra concreta. Ormai Mediaset e Magnolia sono in ballo e devono ballare: naufraghi in Honduras, televoti pagati, spazi pubblicitari venduti. Forse, si poteva evitare di allungare di una puntata questo strazio. Anche perché ieri sera Striscia la Notizia ha dato il colpo di grazia all’Isola e soprattutto alla sua conduttrice.

+++ Alessia Marcuzzi rischia sospensione programma +++ il Direttore di Rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger #isola — g.t.s. (@g_sciascia) 12 marzo 2018

L'Isola dei Famosi quest’anno è tutto tranne che dei famosi. È l’Isola dei "fumosi", delle epiche sfuriate e dei paradossi. Il cast, a cominciare da Francesco Monte, ne ha combinate di tutti i colori, non in Honduras ma nei salotti tv con la complicità della produzione. E’ come quando hai un vestito bianco, per sbaglio si sporca e per pulirlo peggiori la situazione fino a farlo diventare grigio perla e più simile a un cencio a nido d’ape che all’originario abito glamour. Ecco il “canna-gate” è la stessa cosa: all’inizio canna, il "gate" si è aggiunto dopo (ed è stato montato sull’acqua tanto era evidente la verità), per smacchiare il giaguaro Monte reo di aver infranto il regolamento secondo la naufraga Eva Henger.



Andando con ordine, mercoledì sera, Ficarra e Picone hanno analizzato lo sfogo della Marcuzzi partendo dai “tanti programmi, anche troppi in cui la Henger è andata a parlare della vicenda”, ma Ficarra ha fatto notare che fu la stessa Marcuzzi, parlando con Staffelli e Laudadio, a spedirla altrove: “La nostra trasmissione è d’intrattenimento e non se ne parla, Striscia, Pomeriggio 5 o Domenica Live che sono sotto testata giornalistica e possono farlo”.

Poi Striscia sferra un montante ad Alessia: “Come mai era poco lucida lunedì sera?”. E manda in onda alcuni video dove Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari, Valeria Marini e altri brindano con la vodka prima della puntata: “Il contesto è di euforia alcoolica e dice sono ubriaca. Il fegato non se l’è rovinato in studio ma in camerino” commenta Ficarra che poi propone un filmato in cui la Venier ironizza: “Non sono io a bere, è Alessia a dare ogni tanto giù di vodka”.

Striscia ha colpito la Marcuzzi fino a mandarla al tappeto. Perché ha affrontato anche il tema della solidarietà femminile ricordando quanto fosse libera di pensiero, ironica e ammiccante su Rocco Siffredi (suo naufrago nell’edizione 2015) e quanto si sia dimostrata bacchettona e puritana con Eva Henger: “Non fare discorsi moralisti con me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tua figlia” ha urlato la bionda presentatrice. “In pratica, le fa pesare e le rinfaccia il passato da ex pornostar – sottolinea Ficarra -. La svicolona umilia la sua ospite nella stessa puntata in cui aveva parlato di complicità femminile a proposito di Valeria Marini definita amica delle donne. E’ indulgente e divertita con il pornostar uomo e colpevolizzante con la pornostar donna. Da una donna, il peggior esempio di pregiudizio maschilista”. Striscia rileva pure che Filippo Nardi si diceva all’oscuro di tutto ma quando è andato a sedersi ha salutato con due baci sia Cecilia Capriotti sia Giucas Casella, ignorando palesemente Eva Henger che al contrario lo guardava in attesa di un saluto (Nardi ha anche annuito e applaudito quando la Marcuzzi è sbottata sulle numerose ospitate tv, ma in teoria lui non doveva esserne al corrente. A che applaudiva?). Per il tg satirico: “era perfettamente informato e arrabbiatissimo. Gli isolani sono tutto fuorché isolati”.

Infine, poiché in questa storia è ladro tanto chi ruba e chi regge il sacco, ecco la “prova del VAR” di Militello con l’audio ripulito di Francesco Monte e le affermazioni del capo progetto Andrea Marchi che smentisce la Marcuzzi: “Abbiamo inviato il confessionale di Eva del 23 gennaio a Milano, la produzione era informata”. Per Militello il “cannoniere” Monte merita l’espulsione e la Marcuzzi la conduzione di altre 5 puntate. Striscia la Notizia scrive la parola fine: “La verità era già stata detta da Francesco Monte la prima volta ma le sue parole non si erano sentite, ora sono chiare. E’ cambiata la versione della produzione che ha istruito i concorrenti presi da amnesie varie”. A proposito di pilotaggi, ma Striscia la Notizia da quanto tempo ha in mano l’audio ripulito di Francesco Monte?