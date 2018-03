Jeremias Rodriguez e il Trono Classico di “UominieDonne” è un matrimonio che non s’ha da fare. Il bizzoso fratellino di Belen, qualche settimana fa, ha incontrato la redazione di Maria De Filippi e sostenuto il provino per diventare tronista ma qualcosa è andato storto. E’ il settimanale “Chi”, in edicola, a svelare il retroscena: “Al provino per Uomini e Donne, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez che era quasi seduto sul trono, ha fatto una richiesta poco gradita alla redazione: “Vorrei un’altra musica per me” al posto della colonna storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente”. L’uomo di casa Rodriguez, dopo esser stato miracolato dal GFVip, è ancora in cerca di una collocazione nel mondo del lavoro e di un amore. La storia con Sara è stata archiviata qualche settimana fa.