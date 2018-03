Uomini e Donne, Mariano senza freni bacia tutte. E arriva la nuova schiera di corteggiatrici

Al Trono Classico di “UominieDonne”, Mariano Catanzaro si dà alla gastroscopia delle corteggiatrici. C’è poco da ridere e molto da piangere per il comportamento del tronista napoletano che fa lo show ma esagera. Intanto Nicolò recupera entrambe le corteggiatrici e fa conoscere i nonni a Virginia, mentre Nilufar si sta polverizzando.

“Il canovaccio”. Mariano ha iniziato il trono con sano umorismo partenopeo ma sta buttando tutto in caciara con esternazioni di un’ignoranza crassa. Durante le esterne con Roberta, Marilisa e Valentina (l’unica che ha portato fuori già 5 volte e che esce offesa) recita lo stesso copione. A tutte dice che sono la numero uno, che si devono lasciar andare, che “mi penetri l’anima” così da verificare la loro reazione. In sottofondo “La mossa del giaguaro” e la voce della redazione: “ragazziiii” per interrompere le effusioni piacevolmente terapeutiche: baci a ventosa, slinguazzate da gastroscopia e limoni maturi che cadono dall’albero. Direbbe Franca Leosini: “Esiste qualcosa che si chiama misura”, ecco non è questo il caso. Una sceneggiata napoletana come rivelerà di lì a poco Maria De Filippi: “Mariano se ho capito bene hai usato lo stesso approccio per capire come reagivano?”, il ragazzo svela lo scopo: “Sono stati tre kiss diversi. L’esterna con Marilisa non mi è piaciuta. Se non si fosse concessa sarebbe stata più costruttiva”, la corteggiatrice: “Parli come se mi fossi buttata addosso”, “Sì, ti sei messa con il seno così, sotto il naso, ero imbarazzato. Una volta che eri con le z***e addosso che dovevo fare? Nella vita la differenza la fa il modo e il come si arriva a un certo punto. Per me è eliminata”. L’equivalente di chi sostiene: “aveva la minigonna se l’è andata a cercare”. Marilisa va via senza rimpianti: “Ti trovo costruito”. Roberta e Valentina invece restano perché si sono concesse nel modo giusto. Un velo pietoso. La corteggiatrice Federica non ha partecipato all’esterna perché ha dei problemi a casa e Mariano: “Allora che vieni a fare qua”, quella esce dallo studio piangendo. Compresa la gravità della gaffe, Mariano la rincorre. Quanti danni fa l’ignoranza. Eppure nelle prossime puntate scenderanno almeno altre cinque nuove aspiranti fidanzate.

“L’indeciso”. E’ il turno di Nicolò indeciso tra Virginia, l’ex di Ignazio Moser, e Marta che ha mentito più di Pinocchio a Mastro Geppetto. Al ritorno della bionda, la mora Virginia si dispera ma Nicolò, che si è fatto un frangettone liscio stile anni ’70, vuole continuare il percorso con entrambe. L’opinionista Gianni Sperti: “Per me l’unica che dovrebbe stare in questo studio è Virginia, alla scelta vi metteremo tre petali e un paio di corna”, Tina rincara la dose: “Non sarà Marta la sua scelta”. Nicolò ha portato in esterna anche Virginia, per la precisione a Catania dove ha conosciuti i nonni paterni.

“Scialla”. Maria De Filippi è nel vortice e ritorna su Nilufar corsa dietro a Giordano perché vuole mandare l’RVM del corteggiatore Niccolò, ma quello, dopo aver avuto la certezza che la sua bella sbava dietro a Lorenzo, si vuole eliminare: “Oggi vado via anch’io, lei è incoerente” e la napoletana: “Che devo fare se Lorenzo mi piace, mi state terrorizzando” e la De Filippi: “Beh, però è comprensibile che non siano al settimo cielo”. Nicolò esce, Nilufar lo rincorre: “Vivo quest’esperienza terrorizzata da tutto, sto diventando polvere”. Ritorna e Lorenzo, il principe sul pisello, sbraita: “E basta! Stai facendo la tronista, non sei andata a lavorare in miniera alle 5 del mattino. Io sono il primo che sogno di essere sul trono”. Boato del pubblico, ululati, Sara lancia frecciatine e Tina entra con la scopa: “spazzo le ceneri di Nilufar”. La fine di tale scempio è affidata all’opinionista Mario: “Scialla Lorenzo, scialla. Ragazze, questo è lo str***o dietro al quale correte”.