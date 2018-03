Tornano i Telegatti, riecco gli Oscar della televisione

Tornano i Telegatti. Il direttore del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", Aldo Vitali, durante la manifestazione "Tempo di libri", ha annunciato che tornerà l'Oscar della televisione italiana su Canale 5. L'evento è andato in onda dal 1971 al 2009 e la statuetta dorata, che rappresentava un gatto, era il premio più ambito dagli addetti ai lavori perché assegnato da una giuria popolare, quella della rivista, e non da una giuria di esperti.



Vitali ha fornito pochi indizi: "Siamo felici e molto emozionati di tornare con i Telegatti dopo dieci anni. Ce lo chiedevano i lettori e le star. Possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà a ottobre a Milano e sarà un'edizione innovativa. In questi 10 anni sono cambiate molte cose in tv, nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico che oggi è ancora più esteso grazie a web e social. Nei prossimi mesi sveleremo ulteriori dettagli".