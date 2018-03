"Giudizio Universale", il partner d'eccezione del live show di Marco Balich è Tim

Tim è excellence partner dello spettacolo "Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel", il live show permanente di Marco Balich, che debutterà a Roma il 15 marzo all’Auditorium Conciliazione di Roma. Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, lo spettacolo permetterà grazie alle tecnologie immersive di vivere completamente le meraviglie della Cappella Sistina, scoprendo la storia e i segreti dell’opera di Michelangelo. Un'esperienza unica, un viaggio sensoriale accompagnato dalla musica di Sting e dalla voce narrante di Pierfrancesco Favino. Tim la maggiore realtà dell’Information and Communication Technology in Italia, con questa partnership dimostra ancora una volta la sua attenzione nei confronti del patrimonio artistico e storico di Roma e si conferma azienda leader per lo sviluppo della cultura digitale del Paese.