Iannone e la corsa... ai ritocchi, il pilota riappare in tv con Belen e scoppia la polemica

Andrea Iannone ospite a “C’è Posta per Te” ed è subito caccia al ritocco. Il centauro della Suzuki ha accompagnato la fidanzata Belen Rodriguez per lo sketch con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nei panni di “Belenza e Greggione”. Ma sui social si faceva a gara a scoprire tutte le modifiche che il pilota della Suzuki aveva apportato al volto: il prima Belen e dopo Belen è impressionante come dimostrano le foto comparative postate da @the_fern_zone su Instagram.

Andrea Iannone ha rimodellato il naso rendendolo più sottile, ha arrotondato il mento aguzzo così da ingentilire e “coronizzare” l’ovale del viso e rimpolpato le labbra sottili, soprattutto nella parte superiore. Per aumentare l’altezza (circa 1,68 cm) si starà attrezzando? Interventi chirurgici che fanno passare in secondo piano il botox, le sopracciglia disegnate con l’aerografo che lo rendono virile come un tronista e il mascara (o allungamento ciglia, secondo i più maliziosi) alla Damiano dei Maneskin.