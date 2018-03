Giucas Casella non torna sull'Isola dei famosi. E la gaffe oscena di Luxuria imbarazza il paragnosta

Dopo Verissimo, Giucas Casella è stato ospite anche a “Domenica Live”. E Barbara D’Urso ha strappato lo scoop ad Alessia Marcuzzi: il paragnosta non rientrerà all’Isola dei Famosi. Ma in studio scatta la gaffe di Vladimir Luxuria. Giucas Casella è stato visitato dal professor. Marini a Milano. Si è sottoposto a tac e lastra che non hanno dato esito positivo, lo specialista emette il verdetto: “Lei ha avuto un trauma toracico all’emitorace di sinistra che ha provocato la frattura della settima costola e la tac dimostra che c’è una frattura non ancora consolidata. Ha bisogno di altri 15 giorni di riposo. So che è birbantello ma deve stare attento a non riportare altri traumi”. Casella promette di riposarsi e dunque non potrà tornare in Honduras. E’ un pomeriggio difficile e scoppia la polemica con la Setta: “Non sono un sensitivo, non l’ho mai detto. Faccio ipnosi da spettacolo. Ho solo il potere di ipnotizzare le persone”. Per dimostrarlo, fa uno dei suoi esperimenti di catalessi e sceglie come “vittima” Vladimir Luxuria che si lascia sfuggire: “Oh finalmente un uomo che mi viene addosso!”. Scalpore e risolini in studio per la frase involontariamente oscena. Luxuria corre ai ripari: “Nooo, volevo solo dire mi sale sopra”. La prova riesce, l’ex onorevole cade in catalessi e Casella sale con entrambi i piedi sul suo corpo rigido come lunedì aveva fatto con Francesca Cipriani. Quando si sveglia, Luxuria sembra sorpresa: “Ma allora è vero e io che volevo prenderlo in giro”.