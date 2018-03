Ballando con le stelle, Bocci e Notaro conquistano la giuria. Ciacci non delude ma Eleonora Giorgi polemizza

Completamente vestita di nero (con tanto di stivale alto fino alle ginocchia) e col suo immancabile sorriso smagliante, Milly Carlucci apre la tredicesima edizione di "Ballando con le stelle" presentando un cast eccezionale che, per una notte, si cimenta in balli super sensuali, grandi performance e riserva incredibili sorprese. La star del sabato sera di Raiuno è indiscutibilmente Gessica Notaro ma Cesare Bocci conquista la giuria e Giovanni Ciacci non delude. Scintille tra Eleonora Giorgi e il giudice Mariotto.

Amedeo Minghi trottolino amoroso in versione jive

Il primo a scendere in pista è Amedeo Minghi, super invidiato perché la sua maestra è la bella Samanta Togni. Si cimenta in un difficile jive: si perde, si riprende ma poi si perde ancora. È ingessato come il gessato che indossa. Carolyne Smith gli dà il beneficio del dubbio: "Ha rotto il ghiaccio". Selvaggia Lucarelli - quella con le competenze tecniche ironizza da sola con il pubblico - ha la battuta pronta: "Quanto ha pesato che la tua partner fosse Samanta?". Il giudice Mariotto gli dà 7, è il voto più alto.

Massimiliano Morra, pasionario per una notte

Tocca all'attore Massimiliano Morra che col suo freestyle in coppia con Sara Di Vaira porta in scena forza, passione e nessuna vergogna. Per l'esperta Carolyne sono fantastici. Mariotto e Lucarelli scherzano sulle mosse osé (in particolare la gamba di lei avvinghiata al collo di lui). "M'ha convinto tutto" dice Mariotto che dà l'assist al collega Canino: "Talmente convincente che proporrei un test di gravidanza". E tutti a ridere. Ma la maestra conferma che c'è feeling: "È un bellissimo ragazzo" confessa la Di Vaira. "Dio li fa e Milly li accoppia" sentenzia Mariotto che dà ancora una volta il voto più alto di tutta la giuria: 8.

Stefania Rocca incidentata

Stefania Rocca si è fratturata due costole e la sua performance non brilla. Si presenta legata e imbavagliata ad una sedia, l'unico ballo possibile con le ossa rotte

È la Lucarelli a tirarla su di morale con una battutaccia che rincuora l'attrice ma ne affonda un'altra (ex concorrente della scorsa edizione): "La De Sio sciolta ballava meno di te". I giudici però non hanno pietà, è insufficiente per tutti. Ma a fine serata si becca l'ambito tesoretto che quest'anno dispensa - e non senza polemiche interne - l'opinionista del dancing show Sandro Mayer.

Delusione Giaro Giarratana

Coinvolge e sconvolge Giaro Giarratana che balla con Lucrezia Lando e, a fine esibizione, saluta la mamma (seduta nel pubblico) che si commuove. In Olanda e in Sicilia fanno il tifo per lui ma la Lucarelli, al contrario di Ivan Zazzaroni, lo trova moscio e gli chiede di tirare fuori la grinta. Inevitale la stoccata: "Saluti la mamma? Mi aspettavo la tigre del bengala invece sei un micetto". Non convince fino in fondo anche gli altri giurati.

Nathalie Guetta fa tutto tranne che ballare

Scende in pista Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale: è rigida e fuori tempo ma Selvaggia Lucarelli le riconosce un gran merito e le fa i complimenti: "Perché non sai ballare - dice - ma la butti in caciara benissimo". Mariotto le ricorda quanto sia fortunata: "Ti è capitato il maestro più paziente di Ballando". Zazzaroni senza mezzi termini le confessa che è "una delle cose più brutte che abbia mai visto". Eppure l’attrice di don Matteo becca la sufficienza per la simpatia (a passo di danza) travolgente.

Akash bello ma non balla (ancora)

Veera Kinnunen, campionessa in carica indimenticabile nei suoi passi a due con Oney Tapia vincitore della scorsa edizione, balla con Kumar Akash, super emozionato fino a tremare. Le gambe però durante l'esibizione sono in perfetta sincronia e la Smith lo sottolinea: "Quest'anno Milly qui c'è un cast molto interessante" dice. E alla coppia: "Mi siete piaciuti tanto" sottolineando quale insegnante eccezionale sia Veera. Mariotto e Selvaggia sono i più cattivi con la paletta.

Eleonora Giorgi bocciata

Eleonora Giorgi danza con Samuel Peron un charleston poco credibile: come ballerina non ha memoria e non ama il contatto fisico. Lascia i giudici perplessi e becca pure uno zero (dallo spietato Mariotto)

Don Diamont ha trovato la sua Brooke

Paso doble e via. L'attore di Beautiful Don Diamont danza con la leggenda del ballo Hanna Kartunnen: ha ancora poca padronanza di sé nel ballo (si è pure infortunato due volte) ma la prova è sufficiente per quasi tutti. Solo Mariotto non perdona.

Cesare Bocci è il migliore della serata

La maestra Alessandra Tripoli e Cesare Bocci lasciano senza fiato. "Accoppiata perfetta" per i giudici Mariotto e Carolyne Smith. Per la Lucarelli Bocci è il migliore della serata mentre Ivan Zazzaroni si complimenta per aver "coperto anche gli errori bene". Maier parla di "grande spettacolo", la Bruzzone di "ingredienti giusti per il trono". E Milly commenta: "Pazzesco".

Cristina paso doble a ritmo di frusta

Tocca ai giovanissimi Cristina Ich e Luca Favilla che sorprendono con un paso doble a suon di frusta. Lei elegante e sensuale sfoggia le gambe più belle della serata. Per la giuria sono "la coppia più equilibrata del cast" anche se lei continua a dire che non fa la ballerina ma l'influencer per giustificarsi del fiatone a fine esibizione. Zazzaroni capisce per sbaglio che ha l'influenza, poi si rende conto della gaffe. Intanto la coppia conquista due 8 e pure un 9.

Gessica Notaro star

Debutta quasi alla fine l'attesissima Gessica Notaro in coppia con Stefano Oradei che quest'anno per i giudici è il candidato-maestro alla vittoria. Il classico samba conquista tutti. "Sei molto più avanti di altri" dice Zazzaroni alla modella. Soddisfatta Carolyne Smith anche se bisogna lavorare con le punte. La Lucarelli parla di vero riscatto: "Sei privilegiata perché hai personalità". E la psicologa Roberta Bruzzone sottolinea il messaggio importante che la sua partecipazione al programma può dare: "Si può sbagliare o cadere ma poi rialzarsi ed essere più forti di prima". I voti? Solo 8 e 9.

Ballando con i maschi

Giovanni Ciacci è la vera novità del dancing show. Balla con Raimondo Todaro e l'esibizione piace eccome anche se la Lucarelli lo attacca: "Non siete una coalizione credibile come Salvini e Di Maio". Ma solo per Mariotto è gravemente insufficiente (4), per gli altri giurati valgono 7 e 8.

Francisco dalla tavola da surf alla pista da ballo

Francisco Porcella danza con Anastasia Kuzmina. Il sardo trapiantato alle Hawaii si cimenta nel boogie e lo cavalca come il suo surf sulle onde. È un successo.

Nella classifica parziale Eleonora Giorgi è l'ultima, Gessica Notaro è prima. Ed è lei a qualificarsi subito per la gara della prossima puntata. Poi salvi: Stefania Rocca, Giaro Giarratana, Cesare Bocci, Francisco Porcella, Giovanni Ciacci, Cristina, Massimiliano Morra, Amedeo Minghi, Don Diamond e Nathalie Guetta. Lo spareggio è tra Eleonora Giorgi e Akash Kumar ed è quest'ultimo a vincere. Ma nessuno dei due viene eliminato: entrambi sono in gara la prossima puntata però sulle spalle della Giorgi pesa una malus di 10 punti. L'attrice la prende con filosofia, come per lo zero che si è beccata da Mariotto dopo l'esibizione e contro il quale ha polemizzato sempre col sorriso stampato sulle labbra: "Ho 64 anni, non ho mai ballato e zero non è un voto". Ma per il giudice non c'è niente su cui discutere: "Alla seconda puntata farai meglio, ne sono sicuro". Immancabile a fine puntata il tweet della Lucarelli: