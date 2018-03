"Ballando"... con i maschi, bufera su Ciacci. E Selvaggia Lucarelli manda a quel paese Adinolfi

Ballando... con i maschi non ha superato la prova dei social. Il dancing show di Raiuno condotto da Milly Carlucci nell'edizione numero 13 ha lanciato in pista la coppia formata da due maschi: il costumista Giovanni Ciacci e il maestro Raimondo Todaro si esibiscono, piacciono alla giuria che li promuove (eccetto Mariotto) ma non vengono apprezzati sui social dove è pioggia di polemiche. Il tweet più duro è quello di Mario Adinolfi che definisce l'esibizione del sabato sera su Raiuno di fronte a tante famiglie "vergognosa". Il politico gongola per la vittoria di "C'è Posta Per te" nella gara degli ascolti e lancia pure una frecciatina alla blogger giurata Selvaggia Lucarelli che i telespettatori hanno preferito a Belen Rodriguez ospite d'onore da Maria De Filippi.

Ballando travolto negli ascolti da C’è posta per te. La Carlucci e Raiuno si fermano al 20%, 7 punti sotto i rivali di Canale 5. Essere proni ai diktat della lobby Lgbt persino nello show del sabato sera è un errore, le famiglie non ti guardano. E Belen batte ancora la Lucarelli pic.twitter.com/487g5rs1X0 — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) 11 marzo 2018

Pronta la risposta della giornalista che, non digerisce quel paragone con la Rodriguez e, senza mezzi termini, lo manda a quel paese.