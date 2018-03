Lorenzo Crespi malato e senzatetto, dopo la denuncia choc e le accuse va in tv dalla D'Urso

Lorenzo Crespi, ex lanciatissimo attore di fiction Mediaset, domani sarà ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La conduttrice l’ha invitato dopo il suo nuovo grido di dolore. Crespi ha raccontato di esser gravemente malto e di vivere in indigenza, abbandonato da tutti. In settimana ha destato scalpore rivelando sui social le sue terribili condizioni di salute: “Completamente truffato da una società che lavora per produzioni Rai,Totale Emarginazione, abbandono, maltrattamenti..ti fanno vivere in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato,abbandonato da tutti… Ultimo la d'Urso, tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi... Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene, che mi hanno aiutato, devo dare via il cane perché non so neanche come comprare il cibo questa è la realtà che vi nascondono tutti, 4 anni in un'associazione a spaccarmi la schiena non mi hanno neanche garantito per prendere in affitto una casa. E in quest'istante mi trovo così..testa congelata corpo quasi paralizzato dalle nottate totali all'agghiaccio… L'unico essere umano che è intervenuto e che sta cercando di aiutarmi in tutti modi anche a farmi tornare a casa si chiama Roberto Fiore. E allora lì capisci come stanno forse veramente le cose”.

Crespi è un uomo devastato che non vede una via d’uscita: “Sono due anni che non torno a casa, che non vedo mia madre, la mia amata #Messina, la mia strada, i miei fratelli… la mia vita sta cambiando radicalmente. Dopo vent'anni di duro lavoro non ho più la possibilità di continuare a farlo, non mi viene data”. E ancora: “Altra nottata al gelo. Siti, giornali, chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno, non riesco a lavarmi da 5 giorni… è questa la vergogna vera”. “Tutto il male che mi hanno fatto, non ha uguali nella storia dello spettacolo. Mi hanno augurato la morte, mi vogliono morto, non vogliono che io apra bocca per dire la verità, per urlare a un magistrato tutto quello che hanno fatto... Hanno paura”.



L’attore denuncia e non denuncia, ma lancia messaggi trasversali. Poi assume toni deliranti in altri post su Instagram: “Io non mi sono mai nascosto nella vita ne ho mai finto, stare male e avere una malattia non credete che mi faccia piacere e mi renda orgoglioso, non è un motivo di vanto… Non rispondo a tutti perché non ho un pc ho solo un telefono sono in una casa senza luce e senza gas per questo sono al gelo perché hanno dato le disdette senza avvisarmi mi hanno truffato se qualcuno non crede a quello che dico io abito a Roma in Viale Giorgio de Chirico 131 mi dite quando siete sotto al cancello scendo vi faccio salire e patite la notte con me”. Su Instagram e Twitter, non tutti i follower gli hanno espresso solidarietà e la sua risposta non si è fatta attendere: “Che bestie che esistano sui social mamma mia ,è difficile veramente leggere così tanta cattiveria come fate ad essere così, siete veramente delle bestie, penso che non abbiate famiglia non abbiate nulla di buono che vi circondi per scrivere certe cose bisogna essere disumani… A me fate veramente schifo, non vi considero neanche persone, fate schifo. Stop”.

A chi ha letto nelle sue parole una critica a Barbara D’Urso precisa: “Nel mio tweet c'è scritto "Ultimo e la d'Urso sanno come sto vivendo” non c'è scritto "ultima la d'Urso" state massacrando Barbara d'Urso una persona che voglio bene per nulla. Non è colpa sua, potrei andare in studio tutti i giorni ma sono in questa situazione e non vivo a Milano. Più che ospitarmi in tv, cosa può fare? Non è mia madre, non è mia moglie e non è la mia assistente sociale. Non può prendermi una casa con luce, acqua e gas. Ve la prendete sempre con le persone sbagliate. Paura di quei criminali dittatori comunisti in Rai vero?”.

E di nuovo: “Barbara è una sorella. Mi rimetto e la prima cosa che faccio torno subito a #domenicalive nessuno si potrà mai permettere di mettere discordia tra me e quella famiglia...l'affetto tra me e Barbara e troppo grande,più grande di qualsiasi articolo di giornale…Se giornali ancora si possono chiamare. Anzi facciamo una cosa visto che io c'ho la malattia e se la prendono con Barbara d'Urso che non c'entra niente io domani mi faccio la tac e domenica anche cadavere sarò a #domenicalive ve lo giuro, pure se non mi reggo in piedi”. E poche ore fa su Instagram ha confermato che domani 11 marzo sarà ospite di Barbara D’Urso: “Minchia che freddo, sono gelato, non vedo l'ora di arrivare stasera a Milano di buttarmi in un albergo caldo e in una vasca da bagno per ore, mamma mia… vi do un bacio e vi auguro una serena giornata a tutti”. Nel frattempo si è aperto uno spiraglio di lavoro ma non in tv, nella politica: Lorenzo Crespi sarà il nuovo segretario di Forza Nuova per la città di Messina.