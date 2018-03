Emma chiude con Amici e riapre il cuore: "Cerco l'amore"

Emma si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin. Nella nuova puntata di Verissimo ha parlato poco del suo album “Essere qui” e molto del viaggio fatto per scoprire se stessa. Intensa, dolce ed empatica: “Sono molto insicura ma adesso sono pronta a farmi amare”. E poi il grande rapporto d’amore con la musica e con i genitori. Infine rivela che a malincuore quest’anno non sarà coach di Amici 17.

Di Emma Marrone colpisce l'onestà intellettuale e la genuinità. Le sue fragilità hanno una palpabile tenerezza ed è forse questa la chiave del suo successo: vera in un mondo finto. Vestita di rosso e nero, è felice dell’accoglienza del pubblico: “Il calore della gente è un piacere, è una riconferma continua, mi fa rendere conto di quanto la musica possa farti entrare nella vita degli altri. Due anni di pausa? Sì perché da Amici in poi è scoppiata una vita nuova, piena di impegni e sacrifici. Per me la musica è una missione di vita, ho voluto raccogliere le idee per comunicare cose vere alle persone. Mia mamma mi ha raccontato che a un anno e mezzo da sola cantavo una filastrocca. La musica è la mia vita, mi aiuta a diventare una persona migliore”.

Silvia Toffanin le chiede cosa ha scoperto in questi due anni di assenza dalle scene: “Ho imparato a volermi un po’ più bene, mi critico di meno e mi accetto di più, le guerre maggiori le ho combattute con me stessa, non mi accontento mai e voglio essere sempre all’altezza. Sono una persona fragile, con tante paranoie e insicura” è la descrizione che la cantante salentina fa di se stessa. E prosegue: “Mi sono chiesta: cosa vuoi da te? Essere felice e fidarmi del mio istinto. Ho deciso di pensare a ciò che io penso di me e non a quello che devo essere secondo gli altri. Spesso il pubblico ci vede come dei pupazzi senza insicurezze o debolezze. Ti vede con questo filtro e io vorrei riuscire a romperlo. Sono sempre stata una bambina “molto pensante”, mi facevo tante domande perché dovevo trovare il senso alle cose. Ma so che dovrei vivere la vita con più spensieratezza. Ci proverò”.

La Toffanin è più a suo agio con gli affanni del cuore che con quelli dell’animo e passa al fidanzato che non c’è: “No, il compagno non c’è, se dovesse arrivare adesso però sarei pronta a farmi amare. Sono diversa rispetto al passato. Sono stata amata tanto e ho tanto amato. Ho cambiato modo di pormi nei confronti della vita, se arrivasse una persona adesso prenderebbe la parte migliore di me”. La conduttrice non sembra molto attenta ai ragionamenti di Emma e ripete: “No perché noi donne quando abbiamo vicino un compagno ci sentiamo più forti, più sicure. Non c’è neppure un briciolo di corteggiatore?”, la cantante sorride ed elude la domanda, nicchia: “Uhmm, ni, diciamo di no”. In verità aveva spiegato fino a quel momento che aveva lavorato su se stessa e sull’importanza di accettarsi per poi farsi amare. Ma fa finta di niente e va avanti: per ora nella sua vita c’è il piccolo Marco, il figlio della sorella di Francy, sua amica e manager. “I bambini hanno il potere di ripulirti dalle negatività –ammette commossa Emma -. Mi piacerebbe essere mamma un giorno, mettere al mondo una vita e vederla crescere. Sposo delle cause forti: sono pro madri single, sono favorevole a un nuovo modo di pensare. Se c’è amore, nessuno deve giudicare come e perché si è genitori. Se ci sono principi sani e solidità perché un single non può diventare padre o madre? Oggi siamo tutti pronti a giudicare la vita degli altri con la bacchetta come fossimo in un videogame. Proviamo a immedesimarci, a capire gli altri”.

Silvia vuole sapere quale caratteristica cerca nel padre di suo figlio: “L’onestà non tanto nei miei confronti quanto verso i figli e la vita. Deve essere una persona pulita, responsabile e di buoni sentimenti”. “Sogni l’abito bianco?” ed Emma la sbeffeggia un po’: “Macché, ma nemmeno da ragazzina. Mai stata fissata con chiesa e paggetti. Con questa roba qua. Non ho bisogno di anelli e vestiti. Io quando amo, amo per tutta la vita. Finora nessuno mi ha fatto la proposta ma sono giovane! Cosa pensa mio padre? Gli basterebbe un nipote. Quando nasce il figlio di un parente mi chiama e dice : “E tu?”. Ecco mio padre Rosario è la vera rockstar della famiglia, è l’uomo migliore che abbia mai conosciuto nella mia vita. Per non parlare di mamma, mio padre la guarda con occhi d’amore. La stima, ha capito che sta una spanna sopra a tutti e lo accetta. Non è facile trovare un uomo che riconosca la superiorità di una donna. Mia madre è supertop”.



Esaurito il tema amore, Silvia, molto scenografica in tailleur rosso e scarpe blu elettrico, vuole sapere se sarà coach ad Amici: “Il 16 maggio parte il tour, ci sono tanti impegni e live, ho deciso che l’anno sarà dedicato alla musica e non credo che farò parte della prossima edizione di Amici. Il programma ti assorbe tantissimo, rispecchia Maria che è sempre al lavoro. Non sembra mai stanca ed è sempre sorridente. Sono grata a Maria, è una persona importante nella mia vita ma ci ho riflettuto e ho dovuto fare una scelta”. L’ultima clip è dedicata a Beatrice, la bambina “di pietra” scomparsa di recente, poco tempo dopo la mamma Stefania. Emma non riesce a trattenere le lacrime: “E’ andata via prima la madre e poi lei. Divento amica delle famiglie che hanno dei problemi, però poi ci sono quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno e per me è un dolore infinito che si ripete tutte le volte. Non riesco a dire di no quando mi chiedono di andare in ospedale. E’ dura perché lo faccio davvero con il cuore. Quando non ce la fanno mi viene una rabbia tale che spaccherei tutto. Credo negli affetti e nell’energia degli esseri umani. Il mio mestiere può sembrare banale ma apre tantissimi mondi, crea un legame e dà una forza infinita a chi soffre. Farò musica solo per vedere il sorriso in queste persone”. Emma, viso pulito e trasparente saluta così: “Non vedo l’ora di esplodere sul palco e di dire grazie alle persone che mi accettano così come sono, come artista e come donna”.

La cantante esce di scena e la Toffanin ritorna sul terreno che le è congeniale, quello del gossip. Si rivolge a Stefano De Martino, collegato dall’Honduras: “Hai visto c’era Emma”. E lui tace. Cala il gelo e se ne accorge pure la Toffanin: “Va bene, almeno dimmi che ne pensi dell'Isola, il nuovo singolo". E De Martino tra il seccato e l’imbarazzato: “Non mi mettere in questa situazione. Sì, ho ascoltato la canzone, è bellissima e sono contentissimo per Emma”.