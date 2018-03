Scandalo Trono Over, pure Sossio scarica dama Melania: "Poco disponibile"

Entusiasmo is the new “tr***atina”. I cavalieri del Trono Over di "Uomini e Donne” hanno il chiodo fisso. Campioni della categoria “una botta e via” sono Sossio, Giorgio e Riccardo. Ma gli Over sono una garanzia di trash a tutto tondo: microfono spento alla linguacciuta Tina, centenari che ballano Claudio Villa, Gianni Sperti che sviene sfinito dalle chiacchiere e Sossio che “Tié, mangiati 'sto limone”.

Selfie milanesi

Tomas e Donatella hanno deciso di proseguire la loro conoscenza. Il primo è una via di mezzo tra Sossio e Riccardo, la seconda è la personal trainer dai selfie con il lato B. Raccontano come procedono le cose ma dopo tre minuti, Sossio, che si è preso un palo dalla milanese, li interrompe: “Va be’ abbiamo capito, andiamo avanti”.

Entrano Benino e Clara, ottantenni innamorati. Si sono piaciuti, sono usciti dal programma e sono andati a vivere insieme. Cotti e mangiati. Forse si sposeranno, forse no, di sicuro suscitano emozioni in Gemma Galgani, la donna innamorata di un ologramma.

Gianni Sperti, il baco che si fece farfalla, ha preso di punta Giorgio Manetti: “Maria, scusa rubo due minuti agli altri, ho due regali per due bionde. L’unico momento per farvi il regalo è in trasmissione, regalo a te e Tina ‘Le avventure di Pinocchio’ rivisitazione di Gianni Sperti. È molto difficile fare un regalo agli amici fuori dallo studio quindi mi vedrete nelle diverse trasmissioni, andrò a C’è posta per te, Amici e Striscia. un’usanza che ha preso piede da qualche settimana a questa parte. Giorgio ha detto che è un valore aggiunto farlo in tv e così mi adeguo”. Il Manetti vorrebbe sprofondare ma fa due conti e si rifugia in: “Nessuna risposta”. Schiuma rabbia come una birra appena scossa.

“Mercu Scurot”

La puntata si impenna e vola con il confronto tra Sossio e Melania. Il sedicente calciatore indossa farfallino bianco e gilet come il Mercu Scurot del Carnevale di Borgosesia (gli manca cilindro e cappello nero, ma è sicuramente carnevalesco). Accoglie Melania, bella siciliana che si è infortunata al piede poco dopo averlo conosciuto. La dama si siede e fa una ramanzina degna dell’enciclopedia Britannica.

In sintesi: “Maria, Sossio aveva affermato che voleva continuare a conoscermi, ma non ha dato seguito alle sue parole. In questo periodo non mi cercava come prima, si limitava a rispondere ai miei messaggi. Mi ha chiamato solo per dirmi che andava in un’altra trasmissione tv. Ne abbiamo parlato e mi ha confermato che era pensieroso”. La signora aggiunge: “È cambiato in 24 ore, dal momento dell’incidente al piede. Appena ha saputo che mi ero fatta male, ha voluto conoscere un’altra. Sono una persona intelligente e perspicace. Non sono interessata a chi non ha interesse per me. Non posso sputare nel piatto dove avrei voluto mangiare però la persona Sossio è diversa dal personaggio simpatico che si vede in tv”. In verità, i social e tutto lo studio vede ben altro nel cavaliere.

Sossio replica parlando di sé in terza persona (un vezzo per sembrare erudito?): “Sossio non vuole la palma d’oro ma erano tre anni che non andava a trovare una ragazza. Ne ho ricevuti di inviti e non sono andato. Sono venuto a Catania, siamo stati bene, ma la volta successiva ti ho aspettato in albergo due ore e quando mi hai rivisto mi hai dato sue baci freddi sulla guancia. Mi hai spento l’entusiasmo. Io ho dato e non ricevuto così mi sono spento”. Come l’interruttore della luce, come Giorgio con la dama che non si concesse per le viuzze di Roma.

Melania sapeva che tutto sarebbe finito lì: “Cosa volevi esattamente per tenere acceso l’entusiasmo? In tre settimane volevi fare i ragazzini. Tu sei volubile e inaffidabile. Prima vi lamentate che sono tutte facili e poi volete entusiasmo”. Tina riassume in maniera colorita ma il microfono è chiuso per volere della De Filippi. Ci pensiamo noi: niente bottarella, niente Sossio. L’ex giocatore del Cervia fa il paraculo: “Mi hai spento. La verità è che non ho avuto rapporti con nessuno qui dentro quest’anno. Sossio ti ha dato, è venuto fino a Catania. Non ti ho illuso, sono stato sincero”. Che detta così, sembra abbia partecipato allo sbarco in Normandia. La donna ha perso l’aplomb iniziale: “Cosa mi hai dato? La mozzarella di bufala?”. Con una punta di sadismo Maria De Filippi sussurra: “E non sai che ha fatto richiamare la ragazza che era venuta per conoscerlo”. Gianni Sperti se la prende con la donna (e non ha torto): “Venite a corteggiare uomini come Sossio e poi vi arrabbiate per il loro comportamento. Ma sapete già come sono fatti, lo sapete ma vi meravigliate”. Melania riattacca il bottone e l’opinionista stanco di risentire la fuffa si butta in terra svenuto. I social ringraziano per il nuovo meme.



La “tarantella” sarebbe finita se non fosse per Riccardo: “Ho visto battutine e sorrisini tra Sossio e Ida”, la donna: “Ti sbagli”, Sossio: “Sì è vero, ci voglio riprovare a te che importa?”. A Ida e ai suoi fan è venuto un tuffo al cuore, Maria, sacro punto di riferimento del parterre, chiede: “Sei geloso?”, “No”, “Ok, Ida con chi vuoi ballare?” e la dama: “Con Sossio”. L’uomo dal farfallino e dal gilet chiassoso si volta verso Riccardo e gli mostra il gomito: “Tié, mangiati ‘sto limone”. Al pari di un adolescente un po’ scemino. Peccato che abbia quasi 50 anni.