Dopo "Ballando con le stelle" Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti si rivedono... in tribunale

Sabato prossimo 10 marzo riparte "Ballando con le Stelle" condotto da Milly Carlucci e da una richiesta di risarcimento danni. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, e Alba Parietti, ex partecipante dell'edizione scorsa, si rivedranno in Tribunale. La blogger de Il Fatto Quotidiano e direttrice di Rollingstone.it ha querelato la Parietti e chiesto un risarcimento danni di 300.000 euro e non più 180.000 come svelato in un primo momento dal sito Bitchyf.it. A riferire della nuova richiesta è stato il Corriere della Sera: “Le scintille tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle non si sono concluse con i battibecchi in diretta tv e le discussioni sui social perché la blogger del Fatto Quotidiano ha ritenuto che non fosse solo un gioco televisivo, ma motivo di diffamazione e così ha querelato in sede civile e penale Alba Parietti. Selvaggia Lucarelli ritiene inaccettabile non quanto accaduto durante la trasmissione, ma la deriva social della disputa online dove la Parietti l’attacca con termini come zecca, mitomane e buffona. Il tentativo di mediazione non riesce e si finisce in tribunale, la richiesta è di 300 mila euro”.

Quest’anno sulla pista da ballo c’è Giovanni Ciacci che ha già mandato una frecciatina alla giurata senza freni Lucarelli: "Ha dato il benvenuto solo a Gessica Notaro, tutti i concorrenti devono essere trattati allo stesso modo". Sarà questo il nuovo catfight?