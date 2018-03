Otto marzo con la musica di Maria Letizia Gorga

Questa sera Festa della Donna con musica e canzoni. All'Auditorium Parco della Musica /Sala Petrassi, andrà in scena lo spettacolo musicale 50 ANNI E SONO ANCORA MIA, interpretato dall’attrice e cantante Maria Letizia Gorga e scritto e diretto da Pino Ammendola.

L’artista, accompagnata da una formazione pop-rock di quattro musicisti: Stefano De Meo alle tastiere, Pino Iodice alla chitarra, Paola Caridi alla batteria e Andrea Pintucci al Basso, a cinquanta anni dal ’68, ripercorrerà attraverso brani musicali iconici, un'epoca che ha segnato la storia.

Maria Letizia Gorga interpreta i pezzi più significativi del decennio a cavallo del '68: da "Noi le donne noi” a “Gianna”, passando per “Gli uomini non cambiano” a “Il Kobra” e “Qui e là”. Un divertente percorso musicale nel mondo femminile, che si libera proprio in quegli anni, dell'immagine rassicurante della donna madre, moglie e massaia e scuote tutti al grido di "tremate, tremate, le streghe son tornate!".