L'omaggio di Ron a Lucio Dalla in dodici canzoni

Dodici canzoni per ricordare un grande artista e un grande amico. Si intitola «Lucio!» il nuovo progetto discografico di Ron dedicato a Lucio Dalla. Un album che raccoglie alcuni dei più grandi successi del cantautore scomparso nel 2012. Ho costruito la scaletta partendo da “Almeno pensami”, l’ultima opera di Lucio (con cui Ron si è aggiudicato il Premio della Critica al Festival di Sanremo), per finire con una delle prime canzoni da lui realizzate, “Com'è profondo il mare”». La tracklist comprende anche grandi «classici» come «4/3/1943», «Tu non mi basti mai», «Piazza Grande» (in duetto con Dalla), «Attenti al lupo, «Futura: "Se non ci fosse stato Lucio, non sarei qui - dice Ron. Sapeva guardare lontano: quando capì chi ero, cominciò a lavorare con me. Io ascoltavo la musica della West Coast, lui amava il jazz. Ci siamo scambiati le nostre passioni musicali. In questo credo di essergli stato un po' utile anch’io".

Ron è pronto a portare dal vivo la musica di Lucio Dalla con due concerti che terrà il 6 maggio a Milano (al Teatro dal Verme) e il 7 a Roma (Auditorium Parco della Musica). "Dopo la sua scomparsa - ha detto - sono voluto rimanere in silenzio. Oggi è arrivato per me il momento di tornare a dedicare un po' del mio tempo a Lucio e far sentire, con semplicità, quanto gli volessi bene".