Torna il Grande Fratello (Nip). E Cecilia Rodriguez sconsiglia l'armadio: "Sennò succede un altro bordello"

Mediaset ha deciso che si farà il Grande Fratello Nip (non important person) e lo condurrà Barbara Palombelli. Il reality di Cinecittà andrà in onda a metà aprile, ma i nuovi inquilini si scelgono adesso attraverso i casting in corso in tutta Italia. Volete un consiglio? Ve lo dà Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha conosciuto una grande popolarità con il Grande Fratello Vip, una fama che non ha avuto dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Così ha postato un simpatico video (con sorpresa) per chi volesse partecipare al GF Nip: “Buonasera, parte il Grande Fratello e potete partecipare tutti quanti. Come sapete la mia esperienza dentro la casa mi ha cambiato la vita, ho trovato un coraggio che non pensavo di avere, ho messo il cervello da parte e ho fatto una scelta di cuore. La mia vita è completamente cambiata. Quindi vi consiglio quest’esperienza se volete fare un gran cambiamento o capire cose della vostra vita. Andate sulla pagina del Grande Fratello, fatevi un video e speditelo tramite WhatsApp. E mi raccomando se trovate un armadio, chiudete le porte e non vi mettete dentro, altrimenti succede un altro bordello, vi mando un bacio grande e in bocca al lupo”. Pronti per essere spiati 24 ore su 24?