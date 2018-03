Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Tarantino

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio saranno i protagonisti del nuovo film di Quentin Tarantino dal titolo "Once Upon a Time in Hollywood". Lo ha annunciato il regista. La pellicola è ambientata a Los Angeles nel 1969. I due protagonisti sono Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star di una serie televisiva western, e la sua controfigura di lunga data Cliff Booth (Brad Pitt). Rick ha una vicina di casa molta famosa: Sharon Tate. Il film uscirà in sala il 9 agosto 2019