X Factor vuole Maria De Filippi tra i giudici

Luca Tommassini è appena passato da X Factor ad Amici: sarà lui il direttore artistico del serale. Ma potrebbe non essere l’unico clamoroso trasloco in vista. La rubrica “sussurri fra divi” di “Diva e donna” rivela che il sogno di Sky è quello di avere tra i giudici nientemeno che Maria De Filippi. Gabriele Immirzi, produttore del talent, ha speso parole al miele per la regina di Canale 5: “Un grande sogno per X Factor 2018, previsto su Sky dopo l'estate, è Maria De Filippi. Quella donna è un genio della tv. Non sbaglia un colpo. Ha un enorme istinto, una comprensione profonda delle persone. La nostra Oprah Winfrey». Per ora i soli giudici certi di X Factor 2018 sono Fedez e Mara Maionchi.