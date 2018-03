Luca Onestini e Ivana Mrazova coppia d’oro? A quanto pare sì. Le Iene hanno messo a dura prova l’amore della bella modella ceca con uno scherzo terribile, ma tutto è bene quel che finisce bene. Luca si è messo d’accordo con la redazione de Le Iene per far credere a Ivana di averla tradita con una personal trainer. Per essere credibile, lo scherzo è stato articolato in diverse giornate. La prima provocante istruttrice, Lumy, è durata 24 ore, ma la seconda, Roberta, ha colpito nel segno e affondato le certezze di Ivana. Il bel bolognese ha lavorato ai fianchi la fidanzata facendo battutine e apprezzamenti alla personal trainer sotto il suo sguardo perplesso: “Ti sei comportato una m***a, se uno appoggia il c***o sulla mia gamba come lei ha appoggiato la patata vuoi dire che non ti dà fastidio?”.

Ivana era furiosa con Luca che in alcuni video girati di nascosto ha chiesto alle Iene di interrompere il gioco: “Piange, mi maltratta, mi vuole lasciare, dice che non sono l’uomo che credeva, non vorrei che finisse male”. Lo scherzo ha toccato l’apice quando Ivana ha scoperto Luca a letto con Roberta. E’ rimasta impietrita salvo poi mollargli un sonoro schiaffo davanti alle incredibili giustificazioni. “Non toccarmi, basta, è finita” ha risposto la bellissima ex gieffina prima di sapere che era tutto uno scherzo de Le Iene. Qualche sorriso, ma anche un nuovo ceffone hanno suggellato la pace.

