Cristina Parodi "sacrifica" la sorella, Domenica In silura Benedetta

Benedetta Parodi lascia "Domenica In". È il Corriere della Sera a rivelare l’addio anticipato al contenitore di RaiUno che ogni settimana viene polverizzato da Domenica Live su Canale 5. Secondo Chiara Maffioletti, domenica prossima andrà in onda l’ultima clip registrata dalla moglie di Caressa, giornalista di SkySport, e poi basta.

La conduzione bifronte non è piaciuta al pubblico fin dall’inizio, ma mentre Cristina non faceva un passo indietro, Benedetta ne ha fatto uno, poi due, infine tre. L’hanno spedita a fare intervistine nella cucina di amici e conoscenti e poco ci mancava che si collegassero direttamente con il tinello di casa Parodi-Caressa. Benedetta non ha gradito la compressione del suo spazio e l’ha dimostrato in più di un’occasione, come quando mise il muso e andò via prima della sigla finale.

A "TvTalk", la sorella Cristina fece buon viso a cattivo gioco: “Era un nostro sogno lavorare insieme e saremmo potute andare avanti, avevamo bisogno di rodaggio, ma i tempi televisivi di oggi non te lo consentono. Mi dispiace che la conduzione con mia sorella non abbia funzionato”. E qui sorge una domanda: è davvero Benedetta a non aver funzionato o la “Parodina” ha pagato per la sorella maggiore? Va infatti ricordato che nonostante Benedetta abbia ricoperto un ruolo sempre più marginale, gli ascolti non sono migliorati, anzi la storica puntata del dopo Festival di Sanremo dal Teatro Ariston è stata un totale insuccesso. Di chi la colpa? Cristina Parodi si rifiuta di vestire i panni della casalinga di Voghera e non è empatica: “Beh, se noi facciamo intrattenimento con Piero Angela e su Canale5 c’è la donna con le tette più grandi del mondo…” disse a TvTalk spiegando in un colpo solo che lei è una snob acculturata e il pubblico del giorno di festa becero e cialtrone. Chissà come mai però Alberto Angela con “Meraviglie” ha conquistato audience e social contro "90 Special". Ma anche gli autori sembrano a corto di idee.

E l’anno prossimo? Difficile che al timone di "Domenica In" ci sia la Parodi, probabile che tocchi ad Antonella Clerici o Mara Venier. La Clerici, con la conduzione di "Sanremo Young", sta dimostrando come si fa buon intrattenimento senza faccine e opinionisti ululanti. Un’altra televisione è possibile, in ogni senso.