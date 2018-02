CirCuba conquista la Capitale e replica fino all'11 marzo

La neve di stanotte ha ricoperto di un manto bianco l'intera città caraibica del CirCuba all'Eur. Dopo 74 giorni di permanenza e più di 100 spettacoli con continui sold out, CirCuba a grande richiesta aggiunge nuove repliche a Roma dove resterà stavolta improrogabilmente fino all’11 marzo battendo ogni record. Un grandissimo successo di pubblico ha decretato CirCuba uno degli spettacoli più applauditi del 2018 lo show più solare di cui tutti parlano a Roma in Viale C. Colombo angolo viale Oceano Pacifico Vicino Euroma2.

“Non avremmo mai pensato di avere il successo che abbiamo avuto – ci dice Heidi Zoppis produttrice dello show – sapevamo di avere un grande spettacolo con grandi talenti con artisti carichi di vitalità ed estrema bravura che hanno letteralmente conquistato Roma. E continuano ad arrivarci richieste e prenotazioni che ci hanno convinto di annullare la tappa di Modena dove saremmo dovuti andare per restare ancora a Roma. In questo lungo periodo abbiamo avuto nella Capitale veramente tante soddisfazioni a partire dal nostro spettacolo effettuato per Papa Francesco e tante altre. Mi sento di dire con il cuore pieno di calore ricevuto dal pubblico Grazie Romani, restiamo ancora nella vostra città fino all’11 marzo.”

“Il segreto di questo spettacolo – conclude Zoppis – e che per due ore la gente si dimentica della vita quotidiana immergendosi in un mondo allegro, pieno di ritmo, di musica dal vivo con attrazioni mozzafiato e quando si esce dal nostro tendone tutti escono allegri appagati di aver visto qualcosa di veramente bello”.

Dopo Roma lo show sarà a Reggio Emilia, Torino e Milano.

Lo show è composto da un cast di cinquanta artisti dalla più famosa scuola di circo de L’Avana. Tutti condivideranno il palcoscenico sotto lo chapiteaux e ci inviteranno a celebrare con gioia e buon umore, l’ingresso in questa isola ricca di allegria, bella gente e bellezza naturale conosciuta al mondo per il suo splendido mare, per i suoi palazzi colorati ma anche per la sua musica; è proprio attraverso la musica, la danza, il canto e il circo che questo show prende forma con 12 suggestivi quadri per due ore davvero indimenticabili.