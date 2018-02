Totti campione d'amore a "C'è Posta Per Te"

Francesco Totti campione d’umanità a “C’è Posta per Te” il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L’ex capitano della Roma era la sorpresa di una storia-regalo. Tre famiglie diverse hanno contattato, in concomitanza, la redazione del programma per fare una sorpresa ai rispettivi figli down e rimproverarli della loro eccessiva tirchieria. Uno si chiama Christian, l’altra Giordana e il terzo è Matteo. In comune, oltre la “mano di canguro”, hanno la passione per Totti. Il primo a entrare è Christian che appena vede la mamma dice: “Sì, falla parlare che poi ho un po’ di cose da dire io”. La madre lo esorta a regalare le medaglie: “No, le ho vinte con il cuore”. Stessa musica per gli altri due giovani. Alla vista di Francesco Totti si commuovono fino alle lacrime e Christian fa il gesto del ciucciotto mettendosi il dito in bocca. “Posso farlo parlare?” chiede Totti, “Sì”, “E’ il primo sì della sera” sottolinea la De Filippi.

L’ottavo Re di Roma è sorprendentemente tenero e spontaneo. Li “rimprovera”: “Non siete stati generosi, troviamo un compromesso perché anche io ho delle cose, è un dare e avere”, Christian lo incensa pur di non regalare qualcosa di suo: “Che penso? Che Totti e Totti. Vuoi il tablet? E ma io vedo sempre le tue partite, sei una leggenda”, “Allora dammi le medaglie”, “Posso dire che gli voglio bene e che le vinco per Totti. Gli do una medaglia grigia”. Il capitano passa a Matteo: “Fai come Christian? Anche io sono possessivo delle mie cose, ma se me ne chiedi una, te la do”, “Cosa mi dai? Una fascia da capitano?” dice il ragazzo che gli cede un suo diario. Tocca a Giordana e Totti si trasforma in un tenero papà: “Tu sei la principessa, dammi il tuo numero di cellulare così ogni tanto ti mando un messaggio. Che altro mi daresti?”, Giordana regala il salame che adora. Totti regala a Christian la sua maglia e la Nintendo e quello: “Ma io prendo la Roma all’X Box”, “Con questo ci puoi prendere pure la Lazio!”. Anche Matteo riceve la maglia di Totti e un cellulare. Maglia, borsone e cellulare anche per la principessa Giordana. L’abbraccio finale rivela una grande umanità di Francesco Totti, lusingato dal coro: “c’è un capitano, c’è solo un capitano”.