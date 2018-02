Il Trono Classico di “Uomini e Donne” ha perso ascolti negli ultimi mesi così Maria De Filippi è corsa ai ripari: dopo Tina, torna anche Francesco Monte? A gennaio la redazione ha messo sul trono Mariano Catanzaro, la cui “napoletanità” ha svegliato tutti giovani troppo presi a farsi selfie” davanti alla telecamera, poi ha riportato sulla sedia giallorossa Tina Cipollari. La bionda opinionista resterà sulla sua poltrona e sarà corteggiata non durante il Trono Over, come era facile aspettarsi, ma durante il Trono Classico. La notizia arriva dal “Vicolo delle news”: sono state registrate le prime puntate con i corteggiatori che hanno chiamato per Tina, fresca di separazione da Chicco Nalli. Dunque, un trono a tutti gli effetti.

Ma c’è di più perché sul suo profilo Instagram Francesco Monte ha postato una foto che rivelava la sua presenza nei camerini di “Uomini e Donne” (e su una fan page c’è anche uno scatto che lo ritrae con Anna del Trono Over) proprio come poche ore prima aveva fatto il quasi cognato Jeremias Rodriguez. Dopo Nilufar, Sara e Nicolò, arriva il terribile trio: Tina, Francesco e Jeremias? Se così fosse ci sarebbe da aspettarsi di tutto.