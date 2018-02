Jeremias Rodriguez cerca moglie: è il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Jeremias Rodriguez sta per sedersi sul Trono di “UominieDonne”. E’ lo stesso argentino a seminare gli indizi di una sua possibile partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Dopo una lunga corte e un paio di rifiuti, la redazione sarebbe riuscita a convincere l’ex gieffino a trovare l’anima gemella in televisione. Ad anticipare la notizia (che non è ancora ufficiale) è stato proprio Jeremias. Sul profilo Instagram, ha pubblicato una fotografia in cui rivelava di essere in treno in direzione Roma e poi ha scattato un selfie proprio nei camerini degli studi Elios dove si registra “UominieDonne”.



Considerando il caratterino del fratello di Belen, c’è da aspettarsi un Trono Classico pazzesco.