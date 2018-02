Colpo di testa per Damiano, il leader dei Maneskin nel mirino dei social

Nuova vita, nuovo tour (sold out) e nuovo taglio di capelli per Damiano, il leader dei Maneskin, la band rivelazione di X Factor. Il giovane ha rasato i capelli all’attaccatura per un look da mohicano. Un colpo di testa che gli dona e che è stato molto apprezzato dai fan.

Ma i social catalizzano bene e male. Fra i tantissimi messaggi di complimenti e le numerose dichiarazioni d’amore, non mancano le prime critiche: “Ma quanto ti gasi per un concerto?”, “Levati dalle p***e, scemo”. E ancora: “Scendi dal piedistallo. Ma quanto te la tiri?”, immediata la replica del rocker: “Meno di quanto potrei”.

Damiano, 19 anni, non se la prende e continua a provocare il web: “I’m here cause I deserve it” (sono qui perché lo merito) ha scritto sul suo profilo Instagram scatenando gli utenti: “Hai la cresta” e lui: “Non so che foto guardi ma nessuno di noi ha la cresta”, oppure “Qui dove??!! Fly down TESORO BELLO. Sei bravissimo ma per avere successo (quello vero) ci vuole sudore e tanto c***o! In bocca al lupo” e Damiano: “Brava!”.