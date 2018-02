Trono Over di “UominieDonne” a luci sempre più rosse. Dalle lacrime amare di Gemma Galgani per il “vai al diavolo” di Giorgio Manetti al “c***o-gate” di Ida, Riccardo e Donatella.

Il salice piangente

Maria De Filippi è un po’ sadica e fa montare la puntata mettendo in sottofondo la canzone di Ornella Vanoni “Imparare ad amarsi”, Gemma piange come un salice per il palo di Giorgio (“Non me ne frega niente dell’età, a me interessano i sentimenti che investo”), singhiozza come una 13enne alla prima cotta ed è costretta a uscire. Maria De Filippi equivoca uno sguardo di Marco, ex fidanzato di Gemma, e lo manda a consolarla. In verità, lui ci va con qualche comprensibile timore che Tina sintetizza così: “Ha paura che tra una settimana ci riprovi con lui perché le ha detto delle belle cose”. Poi la dama di Torino rientra e già accenna i primi sorrisi: il dramma è passato. Il nuovo cavaliere Armando è disposto ad asciugarle le lacrime: “Ammetto che dopo quello che ho visto (la dichiarazione d’amore per il gabbianaccio, ndA) sono molto preoccupato però perché non conoscerla, se ha bisogno di essere consolata, la consoleremo, sono qui in carne e ossa” e Tina: “Visto come si è ringalluzzita, però Armando lei cerca più carne che ossa. Ti sto aiutando”. Chiosa Gemma: “Non ti mettere in mezzo, è arrivato l’esercito della salvezza”.

Porcellini Over

Riccardo e Ida si stavano frequentando, ma il passato libertino dell’uomo non ha mai convinto la dama di Brescia che fatica a fidarsi. Durante il tira e molla, Riccardo conosce Donatella, professione personal trainer. Ida ammette: “Si litiga e basta” e rivela cosa le ha dato fastidio: “Ha ricevuto quattro foto da una donna, di cui una in perizoma e le ha girate a un amico”. Lo studio e gli opinionisti sono titubanti, perplessi finché Ida non scoppia: “Sono tue Donatella, sei tu!”. La signora: “Non sono io nella foto con il lato B di fuori. Sono foto di lavoro. Io faccio la personal trainer” e Ida: “Ma come non sei te?! Sono quattro foto tue: una delle scarpe, una in bikini, una in perizoma e una in barca con un’amica. Le ha mandate all’amico dicendo: questa è Donatella”, “erano selfie dal mio profilo Instagram, le hanno tutti quelle immagini. Me l’ha chieste Riccardo, ma non sono mie. Ida o sei gelosa o sei invidiosa”. Subentra Tina: “Ida parla di fondoschiena, tu di selfie, cos’hai la faccia di c***o?”.

Ida non le crede, è certa che anche le foto del fisico siano della dama concorrente e così Donatella rivela: “E’ stato Riccardo a lasciarmi il numero. Mi ha dato fastidio che ha cercato di giustificarsi per il viaggio a Brescia dicendo che non era programmato e lo faceva perché aveva un problema con te. Però, ripeto, è lui che mi chiede foto e sono foto di lavoro”. Traduciamo per i meno esperti: gli ormonali 40enni chiamano immagini di lavoro quelli che i 20enni definiscono “send a nude”.

Ida è presa e vuole dare a Riccardo ancora una settimana di tempo: “voglio dargli ancora una possibilità perché i tuoi sentimenti non possono essere spariti. Non capisco, predichi sentimenti e poi mandi foto di Donatella a un tuo amico. Ci fai o ci sei?”, glielo spiega l’esperto Sossio, l’eterno latin lover: “Ida ti sei lamentata del suo passato, svegliati, sei solo una X sul suo calendario!”. Il farfallone di Bari nicchia peggio di Giorgio: “Sì ma datti una regolata, dopo quelle foto mi hai fatto cancellare la nostra chat, che per me aveva un valore” e Ida lo polverizza: “Certo! Non volevo stare tra i c***i delle tue amiche”. Riccardo è imbarazzato, sta sulla sedia rossa con lo stesso piacere con cui Mara Venier stava sulle paillettes durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi.

La discussione prende una brutta piega perché Donatella svela un altarino: “Anche lui mi ha mandato una foto e mi ha chiesto ‘ho margini di miglioramento?’”. Boom! Ida inferocita si alza e torna nel parterre: “Cosa??? Ti ho chiesto esplicitamente se avevi mandato tue foto e hai detto di no! Ti ho creduto, sei bugiardo, sei bugiardo. Mi avevi giurato che non avevi mandato foto. E le hai pure cancellate perché nella chat di whatsapp non c’erano! Vai pure tranquillo, a me in due mesi non ha chiesto foto, a lei in una settimana mandi foto”. Riccardo non chiede scusa, ma attacca: “Donatella era necessario dirlo? Sei poco professionale. Ti comporti così nel tuo lavoro?” e quella: “Non ho detto che mi hai mandato foto nude, eri in tuta. Mi hai chiesto un parere di lavoro. Ma cosa fai? Ora te la prendi con me? Sei tu che hai mostrato le foto in giro”, Riccardo dice: “Era solo una fotografia dell’addome”. Diciamo che, se gli va di lusso, gli crede l’amico a cui ha inviato gli scatti di Donatella. Tina sentenzia: “Ida non gli interessi. Sei troppo impegnativa, hai un bambino, a lui non piaci, lui cerca una cosa che non è vicino all’anima”. La De Filippi ci inzuppa: “C’è una signora che è venuta a conoscerti, Riccardo”, l’uomo è lusingato, Ida invece esce e piange. Angelo va a rincuorarla, poi ci va pure Riccardo che vuol farle credere che gli asini volano: “Ma cosa c’è di male nel mandare una foto? Non te l’ho detto perché sei gelosa” e la bella bresciana: “Cosa c’è di male?! Che sei bugiardo. Cosa c’è di strano? Che non dici la verità”.

La puntata finisce con un altro cavaliere che si mette in mostra: Tomas ovvero colui che ha detto: “Aho’ io sono così, se vi va bene, bene, altrimenti quella è la porta”. Frequenta Valentina e Donatella, ma il suo atteggiamento sprezzante indispettisce Valentina: “Così non mi tratti. Ma che davvero?!”. E pure la dama va dietro le quinte dove la raggiunge Tomas.



Stesse scene, ma più piccanti, dei giovani del Trono Classico. Adesso anche le Over hanno preso la buona abitudine di uscire e farsi rincorrere dalle telecamere. E’ proprio vero che l’età è un numero sulla carta d’identità.