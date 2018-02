L'Arena di Londra riapre ai Brit Awards

Sarà trasmesso in esclusiva, l’edizione 2018 dei BRIT Awards, il più importante premio musicale del panorama britannico, su Rai 4, domani alle 22.30. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la musica inglese più nota a livello internazionale con la 38esima edizione della cerimonia di premiazione curata dall’associazione che rappresenta le case discografiche britanniche, "British Phonographic Industry". La serata evento si svolgerà alla O2 Arena di Londra e sarà presentata dallo showman e attore inglese Jack Whitehall. La cerimonia sarà trasmessa con una differita di circa due ore con il commento di Filippo Solibello e Marco Ardemagni. L’evento sarà fruibile anche in audio originale e disponibile su secondo canale audio. Tra i grandi protagonisti della serata ci saranno, Dua Lipa con ben cinque candidature, Ed Sheeran con quattro nomination e Rag’n’Bone Man, candidato in tre categorie.