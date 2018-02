Da opinionista a dama del Trono Over, Tina Cipollari ci riprova

A volte ritornano. Tina Cipollari si rimette in gioco e passa dal Trono Classico di "Uomini e Donne" al Trono Over. L’opinionista più famosa della tv ha deciso di riprovarci. Non più come corteggiatrice, ma come dama over. D’altra parte 16 anni fa conobbe il marito Chicco Nalli proprio negli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi.

L’idea è nata quando, alcune settimane fa, Tina Cipollari disse alla De Filippi “Sono tornata single, Maria. Non lo sapevi? Non leggi i giornali?”. Poco dopo il cavaliere Domenico ha cominciato ad assalire l’opinionista pur di strapparle un bacio. Così la redazione ha pensato di aprire i casting per gli aspiranti corteggiatori. Tina si è separata dopo 12 anni dal marito da cui ha avuto tre figli ancora piccoli e ora si rimette in gioco: “Maria, sono accettati uomini dai 50 agli 85 anni”. Ma la conduttrice: “Noi ti facciamo conoscere chiunque scriva, non c’è bisogno del casting, viene direttamente in puntata e te decidi”. L’ufficialità di quella che all’inizio sembrava una boutade è arrivata da dai profili social del dating show: “Vuoi conquistare Tina? Iscriviti ricordando di specificare che vuoi conoscere lei”.

Fra i suoi spasimanti non ci sarà Giorgio Manetti che finora ha mandato a casa numerose dame con figli, mentre si preannunciano scontri epici con Gemma Galgani, l'attuale dama di punta del Trono Over.