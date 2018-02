Ballando con le stelle 2018, c'è il cast. E Ciacci danzerà con un uomo

E’ iniziato il conto alla rovescia per Ballando con le Stelle, il dancing show di Milly Carlucci, in onda su RaiUno, che ha l’arduo compito di sfidare C’è Posta per Te su Canale5. Sulla pista da ballo si sfideranno a colpi di valzer, tango e fox trot, volti noti della tv e del cinema. Ci sarà una grande novità.

La Carlucci sta mettendo a punto un cast d’eccezione: Eleonora Giorgi, Stefania Rocca e Nathalie Guetta, spalla di Terence Hill in “Don Matteo”, Jessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato che ha dimostrato fin da subito uno spirito battagliero. E ancora: Massimiliano Morra direttamente dalla fiction “Furore” su Canale5, il bel Giaro Giarratana, star del web, e il surfista italoamericano Francisco Porcella. Ci sarà anche Giovanni Ciacci che ballerà in coppia con un uomo. E’ la prima volta nella storia dello show e si prevedono polemiche.

Per ora non sono trapelati altri nomi, ma pare che ballerina per una notte sarà niente di meno che la regina della domenica e rivale, Barbara D’Urso. Per la nuova edizione, Milly Carlucci si affida ai suoi luogotenenti, da Paolo Belli per gli arrangiamenti alla spietata giuria: la coreografa Carolyn Smith, il conduttore Fabio Canino, i giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e lo stilista Guillermo Mariotto.