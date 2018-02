La Lecciso non torna da Al Bano e lui riparte con Romina

Il direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani, ospite a Pomeriggio Cinque, rivela alcune indiscrezioni sul triangolo Loredana Lecciso-Al Bano-Romina Power. La Lecciso da oltre due mesi è a Pavia, a casa del fratello e della cognata, ma sta pensando di tornare in Puglia: “Non a Cellino, ma a Lecce dove ha una casa” afferma il direttore che aggiunge: “Finora i tre erano in continenti diversi, ma adesso Al Bano è tornato a Milano per girare alcuni promo di “The Voice” e fra una decina di giorni ripartirà con Romina per una serie di concerti. Prevedo che avremo altro da raccontare e altre copertine. Questa storia è come l’incendio di una loro canzone: è destinata a non finire. Un po’ come il "canna-gate" dell’Isola dei Famosi”. La Lecciso è lontana da casa e dai figli da fine dicembre per una “pausa di riflessione” dopo le esternazioni di Romina Power e l’intervista di Al Bano a Maurizio Costanzo: “Immagina con chi mi sento sposato mentalmente”. A marzo però sarà a teatro, a Lecce, al fianco di Luciana Savignano.