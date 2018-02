Henger-Rinaldi, il fuorionda rivela la verità su Monte

Striscia La Notizia torna sull’Isola dei Famosi mostrando un fuorionda tra Eva Henger e Nadia Rinaldi a Domenica Live. La Rinaldi ribadisce all’amica: “Non posso dire che hai ragione. Non ho visto. Quando Francesco è venuto era già pronta la sigaretta. Non sono io che devo andare a sindacare cosa c’è dentro” e la Henger: “Ho capito però Nadia hai visto anche te, è andato pure dalla Capriotti a chiedere se voleva fumare”, “Io non c’ero” e la Henger: “E però così mi metti nella m**da, io ormai l’ho detto” e la Rinaldi: “Sei mia amica, ormai lo hai detto, ma io che c**zo ne so che aveva dentro. Quando ci sono questi discorsi io voglio starne fuori”. Valerio Staffelli e Max Laudadio rivelano di avere altre informazioni salvate sulle rispettive pen-drive e vorrebbero mostrarle ad Alessia Marcuzzi, ma ironizzano: “Non ci riceve”.