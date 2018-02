Uomini e Donne, Gemma Galgani alla riscossa: "Riconquisterò Giorgio. E a Tina dico…"

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono i protagonisti indiscussi del Trono Over di “UominieDonne”. La dama di Torino non riesce a dimenticare il gabbiano che è volato via due anni fa senza voltarsi indietro. Finora. La Galgani, infatti, ci spera e ha rilasciato un’intervista a Verissimo.

Gemma si sente a tutti gli effetti una star e come tale racconta la sua storia d’amore a Silvia Toffanin che l’ascolta comprensiva come farebbe una nipote con la nonnina. “Quando Giorgio mi prende la mano, sento delle sensazioni fortissime” dice la Galgani che ritorna (senza il minimo pudore) sulla cena di qualche mese fa con il cavaliere fiorentino: “Sentivo che avevamo ritrovato la stessa complicità di un tempo, eravamo vicinissimi, mi sono sbilanciata facendogli capire che ci poteva essere un dopocena, ma lui improvvisamente si è bloccato. C’è qualcosa che lo frena”. La signora continua lo straziante sentimento: “Il cuore è dolorante perché sto passando un momento difficile. Ho fatto dei passi importanti dopo che ho chiuso la storia con Marco. Mi sono riproposta a Giorgio perché le cose sono cambiate. Non nascondo mai quello che provo e lo vivo in tempo reale davanti a tutti. Ci metto la faccia”.

La conduttrice le chiede di Tina Cipollari: “Siete arrivate quasi a mettervi le mani addosso, perché ti contrasta in questo modo? Sui social si vocifera di una storia tra Tina e Giorgio”, Gemma è sicura: “No, non è vero. Lui la chiama ‘passerotto’ ma è per fare un dispetto a me. Per fortuna non abbiamo mai avuto una rissa vera e propria. A lei non piace che le punti l’indice e allora mi allontana, ma le mani mai. Però è vero non mi sopporta, non so perché, forse mi vuole omologata a donna della mia età, con lo sciallino sulle spalle e a fare la calza… io non ci penso proprio. Mi piega ma non mi spezza, non ci riesce e questa cosa la irrita molto”. Silvia Toffanin insiste: “Che messaggio le vuoi mandare?”, “Tina, fatti i fatti tuoi!”.

La Toffanin si sente coinvolta in questa storia da fare invidia a Miss Kenton, la protagonista di “Quel che resta del giorno” e le prende la mano: “Credi che lui possa tornare sui suoi passi?” e la Galgani a un pelo dal piantarello: “E’ una persona che ho amato tanto, non è facile mettere da parte quello che sono e quello che abbiamo provato insieme. Ci spero, se mi sono riproposta è perché ci credo. Ti racconto una cosa divertente: le mie sorelle mi hanno mandato in crociera come si faceva una volta con le signorine per farmi dimenticare Giorgio. Il risultato è stato che sono tornata e ho fatto una sorpresa a Giorgio, arredando il suo camerino… è così, sono cose che sento dal cuore”.