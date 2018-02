Sanremo 2018, Ornella Vanoni riceve il Baglioni d'oro: "La vecchietta sa ancora cantare"

Ornella Vanoni, la signora della musica italiana, ha incantato sul palco del Festival di Sanremo con la sua “Bisogna imparare ad amarsi” ma ha conquistato i giovani del web grazie alla battuta finale con cui ha accettato il premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione. Al momento della consegna ha chiesto a Claudio Baglioni: “premio de che?” Tanto è bastata a renderla un idolo dei social. E oggi la Vanoni ha stupito di nuovo.

Statuina in mano e maglietta a righe marinare, si è levata un sassolino dalla scarpa: “Ringrazio i miei colleghi per la votazione del Baglioni d’oro, così non lo dimenticherò più, lo avrò sempre davanti. Non credo che sia d’oro ma è dorato. Grazie a tutti voi e al Festival perché ho dimostrato che la vecchietta sa ancora cantare, chi diceva ‘ma chissà se ce la fa’, no! Io sto benissimo nella voce, nel cuore, nella mente e nel fisico”.