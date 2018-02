Loredana Lecciso non ce la fa e torna in tv

Loredana Lecciso non ce la fa a stare lontano dai riflettori. Ci ha provato, ma la magione di Cellino San Marco le va troppo stretta. Così, a corsi e ricorsi si riaffaccia in tv. La crisi con Al Bano, suo compagno da 18 anni, c’è e non è stata ancora superata. Due settimane fa, a Domenica Live disse a Barbara D'Urso che “presto avrebbe lasciato Pavia e sarebbe tornata a casa”. È ancora a Pavia come ha raccontato in un'intervista esclusiva al settimanale DiPiù, in edicola da oggi, ed è piena di progetti lavorativi. Ha lanciato un profumo "Lory 72", a fine marzo ballerà in teatro con Luciana Savignano e tornerà in tv alla guida di un programma.

Oliviero Marchesi riparte dalla "pausa di riflessione" con Al Bano: "Un momento d’incertezza, si può dire lo stesso della vita professionale?”. “Non sto con le mani in mano – risponde Loredana Lecciso -. Ho tre negozi da gestire e un nuovo progetto imprenditoriale: il mio profumo. Si chiama Lory 72, come il mio nome e la mia data di nascita. Non l’ho solo firmato, l’ho proprio creato. Ho imparato a miscelare le essenze aromatiche per realizzare un profumo che fosse davvero mio, che mi somigliasse, che riflettesse la mia personalità. Ho messo insieme le mie fragranze preferite: cocco, vaniglia e rosa. Essenze molto femminili, per le donne che non hanno paura di essere donne. Oltre al profumo, il marchio “Lory 72” comprende una linea di creme e oli per il corpo a base di olio d’oliva”.

Il giornalista le fa notare che dal 2006 ha diradato le sue apparizioni in tv ma che quando è ospite lo share si impenna, come è successo l’ultima volta a Domenica Live (3.800.000 di telespettatori): “All’epoca fu una scelta personale, non imposta da Al Bano. Speriamo che questi numeri siano di buon auspicio per il mio nuovo progetto in tv. Se tutto andrà bene quest’anno sarò conduttrice di un programma importante. Una novità creata apposta per me: una grande rete tv nazionale mi ha proposto di essere la protagonista di un programma basato su un’idea molto originale. Ma è presto per altri dettagli”. E Al Bano come ha preso questa “seconda vita artistica” dopo la bufera scatenata 12 anni fa? “Da allora mi ha lasciato fare: rispetta le mie aspirazioni e crede nei miei progetti. Al Bano mi dà anche consigli e a differenza di quanto facevo un tempo ho imparato ad ascoltarlo”.

Loredana Lecciso però non si ferma qui, ha numerosi altri impegni artistici da onorare: “Il prossimo marzo c’è una grande novità e poi ho un sogno che non è ancora legato a una data precisa. Il sogno è quello di debuttare come attrice teatrale, Sandro Mayer (il direttore del settimanale, ndr) mi ha confidato che vorrebbe farmi recitare il ruolo da protagonista in una sua commedia. Lo ricordi al suo direttore. L’altro debutto riguarda sempre il teatro ma come ballerina. Mi esibirò per tre serate al teatro Apollo di Lecce. Avrò un ruolo importante in uno spettacolo di danza classico firmato da un coreografo illustre, il maestro Fredy Franzutti. Mi esibirò accanto a una delle più grandi ballerine viventi: la stella del balletto classico Luciana Savignano. Non riesco nemmeno a immaginare che onore sarà per me lavorare con un’artista come lei. Lo spettacolo si intitola Le ultime sette parole di Cristo e andrà in scena a Lecce a fine marzo. La Savignano ha il ruolo della Madonna, io avrò quello della Maddalena”. Il giornalista le chiede se abbia mai avuto esperienza come ballerina classica: “No. La parte è stata creata per me. Franzutti è stato attento a non chiedere cose per me impossibili”.

Incuriosito, Oliviero Marchesi ha domandato al maestro Franzutti perché avesse voluto per il ruolo di Maddalena proprio la Lecciso: “La Maddalena più ancora che una peccatrice, è un’esclusa, una donna messa al bando in cerca di riscatto. Loredana è stata trattata da una parte dei fan di Al Bano come fosse un’intrusa. Quindi credo che abbia provato sentimenti simili a Maddalena”.