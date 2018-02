Uomini e Donne, Paolo Crivellin delude Marianna e sceglie Angela

Habemus coppiam: Paolo Crivellin sceglie Angela. Ci sono voluti 5 mesi, tre giorni in villa e tante lacrime prima di arrivare alla scelta più sofferta degli ultimi anni a UominieDonne. Resta a mani vuote Marianna.

Paolo Crivellin ha portato le due corteggiatrici Marianna e Angela in una villa dove sono stati a stretto contatto per tre giorni. Ognuna delle due aveva la possibilità di vedere cosa stesse facendo Paolo quando era in compagnia dell’altra ed entrambe avevano la possibilità di interrompere il collegamento per non consentire alla rivale di vedere cosa stesse accadendo. Negli RVM si vede che il tronista abbraccia e bacia Marianna e Angela con il medesimo trasporto. La più amareggiata è Marianna: “Dopo quello che ho visto per me è finita” ma poi continua a conoscerlo.

Con l’ultimo gesto di sano egoismo e con la solita maleducazione, la mattina successiva, Paolo Crivellin se ne va senza salutare di persona le corteggiatrici. Lascia loro lo stesso biglietto: “La notte porta consiglio, non ho bisogno di altro tempo. Quest’esperienza mi è servita molto”.

Finisce l’RVM e si passa all’arrivo da star di Marianna e Angela, nemmeno stessero per affrontare il red carpet invece che la straziante e a tratti comica scelta di Paolo Crivellin. Maria De Filippi allunga il brodo mostrando i video sui 5 mesi di esterne, litigi e riappacificazioni a UominieDonne. Mette pure lo slow motion delle immagini per aumentare l’attesa. Paolo va da Marianna e sciorina il discorsetto consolatorio: “Sei arrivata in una situazione di grande confusione. Quando ho incrociato il tuo sguardo, avevi gli occhi che ti brillavano. Alla terza esterna è cambiato tutto ed è andata in crescendo. Siamo molto simili caratterialmente e in villa ho capito che c’è differenza tra star bene con una persona e desiderare di stare con una persona. Hai penetrato il mio scudo, meriti una persona che ti guardi con la stessa intensità con cui tu guardi me perché sei una grande donna ma quella persona non sono io. Fra noi rimane un gran bene. Non è semplice dirti queste cose”.

Marianna replica: “Capisco e me l’aspettavo però in fondo ci speravo. Speravo fossi più coraggioso. Mi auguro di sbagliarmi ma penso che ci siano altri milioni di motivazioni per cui te stai facendo questa scelta. Forse la vera unica motivazione per cui dovevi scegliere me non è abbastanza forte da superare determinate cose. Non ha avuto senso portare avanti questa situazione, se aspettavi certezze da lei potevi aspettarle con qualcun’altra. Non con me. Ti faccio i migliori auguri ne hai bisogno”. L’equivalente diplomatico di “mor... tuoi, potevi dire che volevi solo fare business?”.

L’indeciso tronista zompa sulla Mercedes e raggiunge Angela nel giardino di un castello. Petali rossi che scendono dall’alto (il cielo mariano può questo e altro), baci, abbracci e Paolo: “andiamo a casa?”, altro equivalente diplomatico di “stasera si fa serata”. Brindisi al nuovo inizio e scambio di braccialetti.