E’ in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro… il cuore è andato in guerra ma la vita non l’ho persa…. “Solo una parola ” scrive Ferro su twitter. Estratto dal fortunatissimo "Il mestiere della vita" , già certificato quinto platino, da oltre 60 settimane ai vertici della classifica FIMI/GFK.

Il video del brano ha come protagonista Violante Placido che lo trascina e lo prende anche a schiaffi.

Tiziano Ferro, tra l’altro pochi giorni fa aveva scritto delle bellissime parole sul film di Guadagnino candidato all’Oscar. “Questo film è un'assoluta meraviglia. Andate a vederlo". "Una lezione di classe, recitazione, sensibilità, una spanna sopra ogni tentativo di descrivere il mondo emotivo dell'amore e della paura. "Questo film era necessario" aveva concluso la popstar via Twitter, ringraziando il regista.