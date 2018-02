Sanremo 2018, ecco come si arriva al vincitore del Festival

Uno, due e tre. Il Festival di Sanremo targato Baglioni è alle porte e, tra le ultime prove prima del debutto, scopriamo come si arriverà a decretare il vincitore della sezione Campioni e Nuove Proposte.

Nella prima serata (martedì 6) si esibiranno tutti i 20 Campioni in gara che proporranno le loro canzoni in versione originale. La votazione avviene con sistema misto: televoto, sala stampa e giuria demoscopica con relativa classifica provvisoria. Dalla seconda serata (mercoledì 7) entrano in scena le Nuove Proposte con l'esibizione all'Ariston dei primi 4 giovani e di 10 Campioni. Altra votazione e altra classifica provvisoria. Scaletta analoga per la serata di giovedì 8 con le canzoni degli altri 10 Campioni e le altre 4 Nuove Proposte. Naturalmente le nuove classifiche provvisorie terranno conto della media dei voti raccolti anche nelle serate precedenti.

Da venerdì 9 si comincerà a fare sul serio con l'incoronazione dei vincitore delle Nuove Proposte e l'esibizione di tutti i 20 Campioni in coppia con altrettanti artisti nella serata dei duetti. Le 20 canzoni in gara verranno eseguite con nuovi arrangiamenti e la giuria demoscopica lascerà il posto a quella degli Esperti che peseranno per un 20% sul risultato finale. Si arriva così al gran finale di sabato 10 con i 20 Campioni che riproporranno le loro canzoni in versione originale e con l'ultima classifica provvisoria che decreterà i posti del podio. A questo punto riascolteremo le prime tre canzoni in classifica e si procederà con la votazione finale. Televoto, sala stampa ed esperti dovranno decretare la classifica definitiva e proclamare il vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo.