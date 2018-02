Jeremias Rodriguez torna single e punta al trono di Maria De Filippi

Jeremias Rodriguez, il bel fratello di Belen, è alla ricerca del grande amore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto il successo della sorellina più piccola, l’affascinante e spiritosa Cecilia, ma è sempre molto richiesto nei programmi tv. E’ una sua scelta, quella di declinare qualche invito. Forse perché prepara il suo arrivo a UominieDonne di Maria De Filippi.

Jeremias ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella2000, in edicola, rivelando che il rapporto con l’ex Sara Battisti è definitivamente archiviato: “Mi ha lasciato. In realtà la storia era finita da un po’, già prima di entrare al Grande Fratello. Poi dentro la casa ho fatto qualcosa che le ha dato fastidio però la storia era finita. Tra noi resta un grande affetto, non so ancora cosa accadrà e vivo alla giornata. D’ora in poi non parlerò più di noi perché è giusto così per entrambi”. Appena uscito dalla casa di Cinecittà, Jeremias e Sara si erano riavvicinati, ma non sembrava ci fosse il feeling di una volta. Ora l’addio definitivo.

Dopo averlo rifiutato negli anni passati, è arrivato il momento giusto per l’argentino di salire sul trono di Maria De Filippi? “Ho sempre detto di no perché non ero single però adesso…non so… sta succedendo tutto così velocemente” ha dichiarato alla rivista Jeremias lasciando una porta aperta alla sua possibile partecipazione.